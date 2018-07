Fusione aeroporti Palermo-Trapani, Caracausi (Idv): "No ai privati"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“L’ipotesi di un accorpamento degli aeroporti di Palermo e Trapani non ci trova contrari, ma a chiare condizioni: niente privatizzazioni e soprattutto l’impegno da parte della Regione o degli altri soci a coprire i debiti, che altrimenti rischierebbero di azzoppare sul nascere un’ipotetica azienda. Già in passato si era parlato di privatizzare la Gesap, che gestisce l’aeroporto di Palermo, e la storia ha dato ragione a chi, come noi, era contrario: si rischiava di svendere uno scalo a scapito dell’interesse pubblico. Oggi si evitino nuovi errori e soprattutto si guardi solo ed esclusivamente all’interesse dei siciliani”. Lo dice Paolo Caracausi (Idv), presidente della commissione Aziende del consiglio comunale di Palermo.