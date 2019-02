Volante aderisce ai Comitati civici: Orlando "puntella" la sua maggioranza in Consiglio

Il consigliere comunale Claudio Volante aderisce ai Comitati Civici. Eletto nella lista de "I Coraggiosi" di Fabrizio Ferrandelli, Volante era passato da alcuni mesi al gruppo Misto. In polemica proprio con Ferrandelli. L'adesione di Volante ai Comitati civici segue di pochi giorni quella di Giulio Cusumano (eletto con Palermo 2022): i due hanno annunciato che costituiranno gruppo consiliare a Sala delle Lapidi.

Il sindaco Orlando "puntella" così una maggioranza, che in Consiglio ha perso già un paio di "pezzi" (Mimmo Russo e Fabrizio Ferrara). Non a caso, proprio Orlando ha suggellato ieri l'operazione politica, al termine di un incontro con Volante, Cusumano, l’ex presidente dei Comitati civici Leonardo Canto (che ha passato il testimone a Cusumano) e il consigliere della Sesta circoscrizione Fabio Pernice. “Ho sposato questo progetto politico - afferma l'avvocato Volante - per offrire un contributo alla città, senza sterili opposizioni ma col solo intento di migliorare Palermo. I Comitati Civici sono apartitici, appoggerò Orlando nella qualità di sindaco e non come espressione di un partito”.

"I Comitati civici, forti delle migliaia di preferenze loro accordate nel corso dell'ultima competizione elettorale, - si legge in una nota - si prefiggono l'obiettivo di creare uno spazio libero e democratico, ove ciascun cittadino possa impegnarsi per il bene della collettività in condizioni di parità ed equità. Come già evidenziato nel corso della recente assemblea elettiva, il gruppo intende consolidare la propria presenza nei 25 quartieri del capoluogo siciliano, così come nei paesi della provincia, nominando a tal fine dei referenti di Comitato, con il fine di orientare la propria attività al raggiungimento di alcuni obiettivi programmatici: dal rilancio dei grandi impianti sportivi cittadini e dei luoghi pubblici destinati allo svolgimento di attività ricreative, alla realizzazione di un nuovo grande cimitero cittadino, passando per la creazione di una nuova 'cittadella comunale' nell'area della Fiera del Mediterraneo".