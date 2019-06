Alleanza tra biblioteca comunale e regionale: "Così incrementiamo i servizi per gli utenti"

Biblioteca comunale e regionale stringono un patto di collaborazione. "L’obiettivo - come informa una nota di Palazzo delle Aquile - è incrementare e ottimizzare i servizi rivolti all’utenza", ma anche di "mettere comune competenze, risorse e attività". L'intesa tra le due biblioteche è stata perfezionata questa mattina nel corso di un incontro promosso dall’assessore comunale alle Culture Adham Darawasha. Presenti i dirigenti della biblioteca regionale di Palermo "Alberto Bombace" e del Sistema bibliotecario e Archivio cittadino, Carlo Pastena ed Eliana Calandra.

Nel corso dell'incontro si è deciso di procedere alla stesura di un protocollo d'intesa che faciliti la collaborazione fra le due istituzioni culturali. "Le biblioteche - afferma l'assessore Darawsha - sono un punto di riferimento per una vasta utenza e per tantissimi studiosi. Il nostro obiettivo è quello di favorire ed incrementare la fruizione delle biblioteche quali istituzioni culturali in cui si rispecchia l’identità cittadina e si coltiva il futuro delle nuove generazioni".