Accetta (Fedagripesca Sicilia): "Decreto sul tonno rosso, la Regione lo impugni al più presto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 114 del 18-05-2018 il Decreto Direttoriale contenente la ripartizione dei contingenti nazionali di cattura del tonno rosso per il triennio 2018-2020. “Con la pubblicazione in Gazzetta il Decreto ha compiuto il suo corso. Nessuna novità rispetto a quello che sapevamo - lamenta Nino Accetta, presidente di FedAgriPesca Sicilia – se non il fatto che adesso tutto è ufficiale. A questo punto attendiamo che la Regione Sicilia - così come preannunciato dall'Assessore Edy Bandiera - impugni il Decreto e che questo venga sospeso. Quello che chiediamo è giustizia nei confronti delle tante imprese di pesca siciliane che ormai da 17 anni stanno aspettando di conoscere il loro destino.”