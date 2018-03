Comune, Chinnici: "Corretto funzionamento delle partecipate tutela lavoratori e cittadini"

"Gli adeguamenti agli Statuti siano utili, rispettosi della normativa vigente, e soprattutto siano in linea per un corretto funzionamento delle società partecipate del Comune di Palermo. L'obiettivo deve essere quello di tutelare i lavoratori delle aziende e garantire ai palermitani servizi efficienti". Lo ha affermato, durante il suo intervento a Sala delle Lapidi, il capogruppo del Pd Dario Chinnici.

"In un clima sereno e responsabile - ha sottolineato Chinnici - il Consiglio comunale ha discusso dei regolamenti e questo non può che farmi piacere, dopo le polemiche dei giorni scorsi. Quando maggioranza e opposizione si confrontano in questo clima è un bene per tutta la città".