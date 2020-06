VIDEO | Camper o campeggio? La vacanza sicura ai tempi del Coronavirus

La sicurezza e l'igiene della tua casa ma ovunque vuoi. In vista delle vacanze estive ai tempi del Coronavirus, la voglia di viaggiare dopo i mesi di lockdown è sicuramente forte in tutti ma altrettanto vero è che occorre fare i conti sia con le norme anti-covid che con la paura di ritrovarsi in luoghi non abbastanza sanificati. Il camper potrebbe essere, dunque, il modo più sicuro per viaggiare perché è come casa tua ma su ruote.

Lo sanno bene da Vemacar, i rivenditori con esperienza trentennale di camper in Sicilia, con sede a Palermo in via Ammiraglio Persano, 29. "In camper - racconta Giuseppe Macaluso, titolare dell'azienda - hai tutta l'igiene della tua abitazione perché hai il tuo bagno, la tua cucina, la tua stanza da letto".

Ecco, allora, che il camper rappresenta la scelta migliore rispetto a una vacanza in hotel o in campeggio. Vemacar lo ha voluto raccontare attraverso un divertentissimo video prodotto da Sicilia Social Star, con riprese e montaggio di Salvo Van e con la partecipazione di Loredana Quannu, Jungi Scalia, Chris Clun e Mago Plip. "Oltre all'igiene - continua Macaluso - i vantaggi di una vacanza in camper sono riconducibili all'assenza di orari. Se non ti piace il luogo in cui ti trovi, puoi cambiarlo, sfruttando ogni weekend dell'anno e svegliandoti ogni mattina dove più ti piace, dal mare alla montagna. Il camper è davvero libertà".

Per viaggiare sicuri, Vemacar ha messo in campo numerose offerte e promozioni. "Per l'estate 2020 - conclude Macaluso - Vemacar propone la possibilità di finanziare i veicoli sia nuovi che usati fino a 12 anni, con rate piccolissime. Per i più indecisi che acquistano veicoli più economici, usati, daremo la possibilità di permutarli entro un anno con un veicolo di categoria superiore che verrà rivalutato con lo stesso importo".