Un nuovo PENNY Market in città: è ufficiale l’apertura del punto vendita in via Sciuti 110

L’anno nuovo è appena iniziato e per gli abitanti di Palermo è già tempo di notizie importanti.

È infatti ufficiale l’acquisizione da parte di PENNY Market Italia del punto vendita ex SMA in via Sciuti 110, che aprirà le proprie porte al pubblico, sotto la nuova insegna, il 30 gennaio.

Una scelta, quella di PENNY Market Italia, che non deve sorprendere, coerente con la politica commerciale di ampio respiro dell’insegna alimentare tedesca del gruppo REWE che mira a rafforzare la propria presenza in una regione strategica come la Sicilia e che si pone come obiettivo l’apertura nei prossimi 3 anni di 20 nuovi punti vendita nell’isola.

Questa strategia riflette d’altronde la filosofia aziendale di PENNY Market Italia, sempre attenta a creare un legame stretto con il territorio circostante e con l’utenza finale.

Non a caso, in concomitanza della nuova apertura PENNY Market Italia lancerà una promozione “sottocosto”, con tante offerte da scoprire direttamente sul punto vendita.

Che aspetti allora? Curri cumpà!