Tesseramento ACI 2019, scopri tutti i vantaggi!

Anno nuovo vuol dire nuovi propositi, idee e progetti. In ballo c’è una pianificazione nel modo più razionale possibile dei mesi che verranno da qui in avanti. Infatti, sebbene l’anno è ancora lungo, non bisogna perdere tempo: la lista delle cose da fare è sempre affollata, perché è proprio a gennaio che scatta l’ora di tesseramenti e abbonamenti.

Pendolari, lettori di riviste, frequentatori di palestre non vogliono perdere l’occasione di accaparrarsi, a fronte di un investimento iniziale e una tantum, di benefici per dodici mesi e liberarsi al tempo stesso di una serie di preoccupazioni.

Gli automobilisti non fanno eccezioni: è tempo infatti per i tesseramenti ACI.

Si parte dalla tessera ACI Club, che garantisce ai soci soccorso stradale in tutta Italia su qualsiasi mezzo essi si trovino, oltre a sconti presso migliaia di esercizi associati sia in Italia che all’estero.

Un’altra soluzione è invece la tessera ACI Sistema, che offre agli aderenti tutti i servizi di assistenza tecnica: soccorso stradale gratuito, ovviamente, ma anche auto sostitutiva e copertura di servizi accessori come albergo, taxi e spese di viaggio in caso di immobilizzo o furto del veicolo associato, oltre all’assistenza medico-sanitaria.

Per chi invece desiderasse un servizio ancora più completo e ricco, c’è la tessera ACI Gold, che estende i benefici della tessera ACI Sistema ai paesi UE, Svizzera, Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco, Tunisia e, oltre all’assistenza medico-sanitaria, prevede in caso di emergenze prestazioni 24 ore su 24 in casa di professionisti come falegnami, idraulici, elettricisti e fabbri.

Per gli amanti di auto e moto d’epoca, invece, non c’è niente di meglio della tessera ACI Storico Aderente: assistenza tecnica per 10 veicoli, abbonamenti a riviste cartacee e online specializzate e dedicate. Non solo: comprende anche vantaggi esclusivi per i soci, come l’iscrizione dell’auto nel registro del Club Aci storiche, agevolazioni nella partecipazione ad eventi sportivi connessi al mondo dei motori e molto altro.

Un servizio, a prescindere dai benefit caratteristici delle diverse tipologie di tesseramento, che mira a tutelare i propri soci a 360°: basti pensare che tutte le tessera, oltre all’assistenza tecnica, includono quella legale e informativa.

Come associarsi? Semplice: si può procedere compilando gli appositi form online oppure recandosi di persona presso le delegazioni ACI o gli automobile Club provinciali sparsi sul territorio nazionale, realtà consolidate e spesso veri e propri ricettacoli di storia dei motori.

Prendiamo l’Automobile Club Palermo: fondato nel 1913 dal magnate e filantropo Vincenzo Florio, ereditò la Targa Florio, antichissima corsa automobilistica la cui fama da tempo ha superato i confini locali dell’isola siciliana diffondendosi in tutto il mondo, rendendola la gara italiana più famosa al mondo insieme alla Mille Miglia

Nata nel lontano 1906 per il volere di Vincenzo Florio, fino al 1977, con le eccezioni degli anni delle due guerre mondiali, la Targa Florio è stato l’evento automobilistico più atteso ogni anno da migliaia di appassionati del settore che accorrevano da tutto il mondo per assistere alla leggendaria corsa che si snodava tra le strade impervie che tagliavano le montagne delle Madonie.

Un terreno insidioso e duro, che ha contribuito a rendere la gara particolarmente ardua, consegnandolo alla leggenda. Leggenda che continua a vivere: nel 1978 la gara viene trasformata in Rally, mantenendo la numerazione: a Maggio 2019 si correrà infatti la 103^ Rally Targa Florio.