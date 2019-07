Sicilia on the road: alla scoperta di una prospettiva privilegiata

L’estate è ormai nel suo pieno, le giornate sono lunghe e calde e l’idea di dove passare le nostre vacanze si fa di minuto in minuto più pressante. L’impressione è sempre quella: che le bellezze della Sicilia sono troppe numerose rispetto al tempo spesso limitato che abbiamo a disposizione.

E allora perché non partire in camper, concedendoci il privilegio di dettare in piena libertà i ritmi del nostro itinerario?

Ma per il camperista che decide di mettersi per strada alla scoperta della Sicilia ci sono anche vantaggi ben più concreti: da un lato la presenza sul territorio di numerose strutture dedicate e di campeggi consente la pianificazione di vari itinerari, dall’altro l’uso del camper permette al viaggiatore di sopperire alla mancanza di collegamenti pubblici efficienti e di strutture alberghiere tradizionali in alcune zone di straordinaria bellezza.

Palermo, San Vito Lo Capo e le riserve dello Zingaro e di Monte Cofano, Erice, Mazara del Vallo, Selinunte, Menfi, Agrigento, l’oasi di Vendicari: gemme uniche di una regione con una ricchezza culturale e paesaggistiche inestimabile nonché potenziali tappe di una vacanza on the raod unica e indimenticabile.

Per metterci in strada non ci resta che trovare un interlocutore affidabile e serio da cui acquistare il nostro camper, capace di combinare con la sua offerta varietà, convenienza e qualità; missione non semplice, ma nemmeno impossibile.

Lo sa bene chi si è imbattuto in Vemacar, impresa leader nel mercato regionale siciliano nella vendita di camper nata nel lontano 1987 da un’intuizione del Sig. Nino Macaluso e cresciuta negli anni - grazie alla competenza e alla professionalità – fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti delle vacanze itineranti.

Simbolo tangibile di questo status raggiunto è lo showroom di Palermo situato in via Ammiraglio Persano 29 che, con i suoi 6.000 metri quadri e una presenza media di un centinaio di camper, è il vero e proprio fiore all’occhiello della Vemacar.

Da un lato Vemacar mette a disposizione dell’utenza un’offerta completa e varia, che include senza esclusioni i marchi più importanti del settore come Arca, Xgo, Carthago, Mobilvetta e tanti altri, dall’altro lavora costantemente per differenziarsi dai propri competitor proponendo ai propri clienti idee innovative che mirano ad allargare il servizio: l’officina ad alta specializzazione, il magazzino ricambi e lo store per gli accessori completano il profilo di questa azienda moderna, efficiente ed al passo con i tempi.

Il servizio di customer care infine, pensato per aiutare il cliente e risolvere i problemi mediante indicazioni precise e immediate, fa di Vemacar qualcosa di più di una semplice concessionaria: una specie di angelo custode del camperista.

Provare per credere! Vemacar ti aspetta nel suo Showroom per toccare con mano la sua offerta a 360°. Non ti resta che fare un salto: un’estate nell’insegna della libertà ti aspetta.