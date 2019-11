Sai perché la tua prossima macchina dovrebbe essere a GPL?

La tua vecchia auto inizia a borbottare e sei consapevole che ti stai avvicinando all’intramontabile bivio. Cosa sceglierò nella mia prossima auto? Diesel o benzina?

Le auto a benzina sono più scattanti, ma i 18 anni sono passati da un pezzo e inoltre le motorizzazioni sono sempre più piccole. Quindi anche se a volte la tentazione torna, davvero vuoi la motorizzazione più cara in termini di consumi?

Forse avrai optato per il diesel nella tua ultima scelta, soprattutto se percorri molti km l’anno. Ma il diesel ormai non è più visto di buon occhio. Tassa ambientale, divieti di circolazione nei grandi centri, e poi chi lo sa se continuerà ad essere vittima di ulteriori restrizioni?

Come nei migliori bivi, la strada migliore è la terza. Il GPL!

Perché? Perché consuma ancora meno, ma è reattivo più di un diesel. E ormai i nuovi modelli hanno a disposizione il meglio della tecnologia che le case automobilistiche hanno da offrire.

Un esempio? Il Nuovo Kia Sportage ECO GPL.

Le comodità del SUV, unite alla tecnologia più recente e ai consumi di una baby car.

E novembre è il mese perfetto per scoprire il Nuovo Kia Sportage ECO GPL. È il mese del porte aperte

Basterà trovare il concessionario Kia più vicino a te e potrai provare con mano quello di cui stiamo parlando. Perché dovresti provarla?

Perché il Nuovo Kia Sportage ha un look audace e grintoso, ed è impreziosito da elementi di design unici, gli interni ti avvolgono con un comfort oltre le aspettative e le dotazioni tecnologiche all'avanguardia ti garantiscono una straordinaria esperienza di guida. Super spazioso, per viaggi comodi anche in compagnia.

Viaggi sicuri, grazie all’ampia disponibilità di assistenti alla guida raccolti nella visione Drive Wise:

Rilevamento automatico dei limiti di velocità

Telecamera con visuale 360°

Sistema di avviso e correzione superamento in carreggiata

Sistema anticollisione frontale (FCA)

Sistema Blind-Spot Collision Warning (BCW) e Sistema Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW)

Cruise Control Intelligente (SCC)

Avvisi per il conducente (DAW)

Inoltre impianto JBL e connettività Kia, da sempre una garanzia.

Con tutte queste opzioni, i problemi delle vecchie auto possono solo essere ricordati con nostalgia. Se vuoi saperne di più, visita il sito internet .

E se non hai voglia di leggere, partecipa al porte aperte e vivi l’esperienza dal vivo.