L’umanizzazione del servizio sanitario è la miglior risposta alla fragilità

È comune che, con il passare del tempo, spuntino i segni di fragilità, intesa come la perdita delle capacità funzionali della persona e il declino del suo stato psico-fisico.

E quando ci ritroviamo a fronteggiare una situazione del genere, la nostra priorità diventa cercare di limitare la fragilità del nostro caro mettendolo nelle condizioni di poter godere di una qualità di vita accettabile e dignitosa.

Questa centralità della persona è il caposaldo dell’approccio verso il paziente del Gruppo Karol Strutture Sanitarie, nonché il valore aggiunto di un’offerta sanitaria che già di per sé costituisce una vera e propria eccellenza a livello nazionale.

Il Gruppo, nato a Palermo nel 2014 e presieduto dall’avvocato Marco Zummo, conta oggi infatti oltre 250 dipendenti, 5 cliniche, 4 centri ambulatori, 6 laboratori di analisi, centri di riabilitazione e radiologie, ed è una delle realtà sanitarie più importanti operanti nel territorio siciliano.

Professionalità qualificata, formazione continua, strutture e strumenti all’avanguardia e soprattutto un alto profilo etico, sono i principi guida che regolano l’agire del Gruppo, portandolo a essere un vero e proprio punto di riferimento sanitario per la regione.

Sempre in prima linea nel restituire risposte efficaci all’utenza, il Gruppo ha creato inoltre il servizio della “Karol Care Card”, carta che permette ai possessori di usufruire di vantaggi e tariffe agevolate presso le strutture del circuito Karol.

Partendo dall’ambiziosa missione di offrire un ampio ventaglio di soluzioni alla domanda di assistenza sanitaria, il gruppo ha infatti sviluppato un network di cliniche specializzate per far fronte alla fragilità in tutte le sue sfaccettature e rispondere in modo puntuale ed efficace a tutte le necessità del territorio. Tutte le cliniche del Gruppo sono inoltre convenzionate con il SNN e si propongono di offrire soluzioni per ogni patologia riconducibile a condizioni di fragilità come Alzheimer, demenza senile, sofferenze psichiatriche, ma anche patologie tradizionali, quali la chirurgia generale e l’ortopedia, nonché punti di prelievi distribuiti su sei ambulatori.

Le strutture, funzionali e dotate di strumenti innovativi, offrono centri diurni, servizi di riabilitazione, piscine riabilitative, ambulatori polispecialistici, spazi esterni per attività di socializzazione e riabilitazione, e sono tutte dotate di ogni confort alberghiero.

Un’eccellenza, quella del Gruppo Karol, certificata anche dalla recente vittoria del premio per l’innovazione SMAU per l’applicazione del metodo protesico, nuova frontiera terapica che si pone come obiettivo arrestare la perdita di memoria o comunque conservare le identità delle persone affette da Alzheimer o demenza.

Non solo: il circuito del Gruppo è pronto ad allargarsi e ad alzare ulteriormente il livello della propria offerta sanitaria. Nella primavera del 2020, nel centro di Palermo, aprirà infatti il nuovo Karol Medical Center, clinica Day Surgery di altissimo profilo che comprenderà ambulatori polispecialistici e due avanguardistiche sale operatorie per oculistica, chirurgia generale, chirurgia estetica e ortopedia, dove vere e proprie eccellenze della medicina italiana lavoreranno per restituire all’utenza un servizio il più qualificato ed efficiente possibile.

Per poter garantire quest’offerta attenta alla persona nella sua individualità, infine, il gruppo Karol ha dato vita a un proprio centro di formazione professionale con l’obiettivo di far crescere continuamente il personale, affinché sia sempre pronto ad affrontare con piglio deciso e approccio innovativo le criticità insite alla condizione di fragilità dei pazienti.

Per chi fosse interessato ad avere informazioni o prendere contatto, di seguito le strutture del Gruppo: