Pantere taekwondo team Carrara: tra le cinque società più forti al 2° International trinacria cup

Sabato 26 e domenica 27 Ottobre 2019 si è disputata la seconda edizione del campionato denominato International trinacria cup svoltosi a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Il grande evento ha ospitato 561 atleti provenienti da 5 regioni del Sud-Italia. La squadra palermitana delle Pantere taekwondo team Carrara, reduce dall’ultimo anno sportivo di grandissima crescita, apre le porte al nuovo anno accademico aggiudicandosi il quarto posto nel medagliere parziale nella giornata di sabato dedicata ai cadetti B, esordienti e junior, ed il 5° posto in aggiunta dei cadetti A e senior di domenica, considerando il medagliere globale.

Sono 20 gli atleti convocati dai vertici delle "pantere siciliane", capitanati dall’insegnante tecnico Marco Carrara. Diciannove le medaglie vinte. Nel dettaglio si aggiudicano la coppa per quinta società classificata, su 47 partecipanti, con: 7 medaglie d'oro 5 d'argento e 7 di bronzo. Oro: Cacciatore Giuseppe | M Cadetti A - Rossa (2° Kup)->Nera 9° Dan -61 kg Montemaggiore Giovan Battista | M Esordienti B - Verde (6° Kup)->Blu Sup. (3° Kup) -26 kg Parello Pietro | M Esordienti A - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -27 kg Privitera Aurora Vittoria | F Cadetti A - Rossa (2° Kup)->Nera 9° Dan -59 kg Torres Alessandra | F Junior - Blu (4° Kup)->Rossa Sup. (1° Kup) -49 kg Valenti Manuel | M Junior - Gialla (8° Kup)->Verde Sup. (5° Kup) -68 kg Zuliani Luigi | M Esordienti A - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -45 kg Argento: Giunta Federico | M Cadetti A - Rossa (2° Kup)->Nera 9° Dan -53 kg Pintauri Rebecca | F Cadetti B - Verde (6° Kup)->Blu Sup. (3° Kup) -53 kg Brancale Mauro Giuseppe | M Esordienti B - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -26 kg Di Grazia Matteo | M Esordienti A - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -30 kg Reas Giorgia | F Junior - Nera 1° Dan->Nera 9° Dan -49 kg Bronzo: Ballo Michele | M Esordienti B - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -23 kg Brancale Giulia Maria | F Esordienti A - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -37 kg Purpura Mario | M Esordienti A - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -30 kg Noto Federica | F Cadetti A - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -41 kg Noto Alessandro | M Esordienti A - Verde (6° Kup)->Blu Sup. (3° Kup) -21 kg Guariglia Andrea | M Cadetti B - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -37 kg Segreto Thomas | M Cadetti B - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -27 kg.

Un grande applauso per la prestazione alla pantera Giulio Genovese, alla sua prima fondamentale esperienza di crescita, che non si è piazzato sul podio essendo in una categoria molto difficile. "I nostri atleti - spiega il presidente della squadra Marco Carrara - ad ogni allenamento danno il meglio di loro e in competizione ci rendono così orgogliosi. Infatti, anche se perdono, riescono a raggiungere obbiettivi di crescita personale utile al loro futuro, sia sportivo che nella vita quotidiana, spostando il proprio limite ancora più in alto. In campo regionale, interregionale e nazionale continuiamo a ricevere tantissimi complimenti in quanto i nostri risultati sono quelli di un estenuante lavoro di noi tecnici, su bimbi e ragazzi, accolti, nella maggior parte dei casi, senza nessuna esperienza ginnico-sportiva, e non rilevati o ereditati ingiustamente da altri team o provenienti da altri sport da combattimento. Sono la costruzione solida della nostra realtà. Il risultato è tutto merito nostro e dei loro sacrifici senza l’aiuto di nessuno. Non amiamo avere il piatto servito e la vittoria facile. La vincita o la perdita ce la sudiamo insieme ai nostri atleti che, grazie agli insegnamenti di un unico e solido team composto da maestri, atleti e genitori, collaborano costruttivamente ogni giorno".

