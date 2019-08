Cane a bordo e vacanze sicure, gli oggetti utili per partire con gli amici a quattro zampe

Viaggi in auto in compagnia non solo di buona musica ma anche del nostro fedelissimo amico a quattro zampe. Per portarlo in giro però è bene essere prudenti e prendere tutte le misure di sicurezza necessarie.

Cosa dice la legge italiana

L'articolo 169 del Nuovo Codice della Strada sul "Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore" stabilisce che: È vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

La legge stabilisce dunque che non è possibile trasportare il proprio cane lasciandolo libero nell'abitacolo del veicolo. Non va bene neanche se a tenerlo in braccio è l'occupante del sedile passeggero. L'animale domestico deve essere tenuto nelle condizioni di non intralciare la guida e di non mettere in pericolo se stesso e gli occupanti del veicolo.

1. Il trasportino

Il trasportino è uno degli strumenti più utlizzati, soprattutto per cani di piccola o media taglia. Sono delle specie di gabbie, di plastica o di metallo, che se ben ancorate possono proteggere il cane in caso di incidente o frenate improvvise. E' sempre bene far familiarizzare l'animale con il trasportino prima dell'utilizzo così da non farlo sentire a disagio. A Palermo se ne può comprare uno da Zoo Service in via Umberto Giordano 220.

2. La cintura di sicurezza per cani

Un altro modo di trasportare il cane a bordo della propria auto è l'imbragatura che si attacca alla cintura di sicurezza a tre punti già presenti sulla vettura. E' certamente uno dei metodi più sicuri per trasportare il proprio cane che, se non correttamente assicurato in caso di impatto, può trasformarsi anche a bassa velocità in un potenziale pericolo per sé e per i passeggeri. A Palermo lo potete trovare da Animalmania in via Leonardo da Vinci 299.

3. Rete divisoria

Un'alternativa, utilizzata soprattutto dai possessori di cani di grossa taglia, è la rete divisoria. In commercio si trovano diversi tipi di divisori, alcuni elastici e altri rigidi. E' possibile anche rendere permanente l'installazione della rete divisoria, ma è necessaria l'pprovazione della motorizzazione civile di Palermo. A Palermo se ne può comprare una da L'Arca di Noè in via Alessandro la Marmora 72/A.

