In auto senza dimenticare niente, quali sono le migliori app di GooglePlay e iTunes

Dai navigatori satellitari ai software utili per la manutenzione dell'auto. Sugli store di Google e Apple sono tantissime le app che i palermitani possono scaricare per gestire la loro automobile. Non mancano applicazioni dedicate a parcheggi e utility che consentono di trovare i migliori distributori di carburante nelle vicinanze. In questa rassegna vi raccontiamo quali sono le migliori applicazioni per smartphone dedicate al mondo dell’auto.

Google Maps

All’interno della nostra rassegna non poteva mancare Google Maps, la celebre app gratuita per la navigazione satellitare, disponibile anche su iPhone. Applicazione che con gli anni è diventata sempre più ricca di funzionalità e che oggi include le mappe di oltre 220 paesi (anche offline), le informazioni sugli autovelox e sul traffico in tempo reale. App utile anche per chi si muove a piedi e con i mezzi pubblici in giro per Palermo con all’interno suggerimenti su ristoranti, bar e altri luoghi pubblici, in qualsiasi parte del mondo e anche della città.

Drivvo

La nostra rassegna prosegue con Drivvo, applicazione gratuita dedicata alla gestione della tua auto. Con Drivvo è possibile gestire le tue spese del veicolo in modo rapido e facile, controllare i rifornimenti, i servizi di manutenzione, generare report e impostare promemoria per eventi importanti del vostro veicolo. Un’app utile per controllare i costi giornalieri, per le spese di lavoro o anche per un viaggio di famiglia.

Trova la mia auto

Trova la mia auto è una semplice app gratuita che ti consente di salvare la posizione Gps del luogo in cui hai parcheggiato la tua macchina per ritrovarla in seguito. L'app ti guiderà verso la tua auto posteggiata in una delle tante vie di Palermo attraverso la visualizzazione della mappa, fornendo anche indicazioni testuali. E', inoltre, possibile condividere la posizione con altri dispositivi o inviarla a parenti e amici via sms, whatsapp, email e su tutti i principali social network. Inoltre, salvando la posizione, puoi scattare una fotografia dell'auto per aiutarti visivamente nella ricerca, con la possibilità di inserire dei dettagli testuali, ad esempio piano, numero di fila e posto.

Prezzi benzina, gpl e metano

La nostra rassegna delle migliori applicazioni per smartphone dedicate al mondo dell’auto termina con l’app denominata Prezzi Benzina - GPL e Metano; un software, sempre gratuito, che consente di trovare facilmente i distributori di carburante più vicini e i più economici. App che include sia i distributori dei marchi più famosi come Eni o Q8, sia i distributori indipendenti noti anche come pompe bianche o no logo. Prezzi Benzina è un progetto che nasce dalla collaborazione tra Federconsumatori, Adusbef, Adiconsum, aggiornato anche dagli utenti stessi dell'app.

