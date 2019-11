Obbligo di catene a bordo, quali sono le migliori e dove comprarle a Palermo

A partire da venerdì 15 novembre e fino al 15 marzo 2020, per tutti i veicoli a motore ad esclusione dei motocicli, sarà in vigore l’obbligo sulle autostrade Anas siciliane normalmente esposte al rischio neve, grandine o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. Ecco che è bene dunque essere preparati.

Sul mercato è possibile trovare diversi tipi di catene da neve con tensionamento manuale (il modello classico) o automatico (dal montaggio più semplice). Inoltre le catene da neve si differenziano per la dimensioni e la struttura delle maglie. Ricordiamo, inoltre, che nel nostro Paese, le uniche catene per auto omologate a norma di legge sono quelle provviste del marchio UNI o l’equivalente Onorm V5117, per i modelli prodotti all’estero. Infine, in fase di acquisto è importante verificare la compatibilità del modello scelto con le misure degli pneumatici installati sulla vettura.

König K-Summit

Iniziamo la nostra rassegna dalle König K-Summit, un modello installabile su auto, SUV o veicoli fino a 3.500 Kg di peso. Un prodotto ideale in particolare per le auto con cerchi in lega ed uno spazio ridotto tra pneumatico e passaruota. Un modello dotato, inoltre, di un pratico sistema di serraggio a cricchetto per fissare la catena senza alcuna fatica. Ricordiamo, inoltre, le piastrine trasversali che garantiscono un grip ottimale su neve e ghiaccio e le braccia richiudibili per un facile rimessaggio nella borsa fornita in dotazione. Scopri di più su Amazon a 275 euro

Bottari Rapid T2

Proseguiamo con le Bottari Rapid T2 compatibili con la maggior parte degli pneumatici di auto, SUV, camper, veicoli commerciali leggeri e camion. Catene da neve facili da installare, dotate di tensionatore con cavo flessibile autobloccante. Sono costruite con maglia compatta a sezione “D” e sono caratterizzate da un minimo ingombro, circa 9 mm. Scopri di più su Amazon a 28 euro

Goodyear G9

Passiamo alle catene da neve Goodyear G9; un modello con spessore di 9 mm, tensionatore autobloccante e maglie a struttura a rombo. Catene conformi alla normativa europea, facili da montare e dal costo contenuto. Scopri di più su Amazon a 35 euro.

König CD

Concludiamo la nostra rassegna con il modello CD sempre realizzato da König, tra le migliori marche in assoluto per la produzione di catene da neve. Modello con un ingombro di 9 mm, dotato di tensionamento manuale e sistema di microregolazione brevettato che garantisce una tensione perfetta della catena. Non mancano, infine, bottoni in nylon di protezione per i cerchi in lega. Scopri di più su Amazon a 75 euro.

Tre negozi dove comprare catene da neve a Palermo

Tramuto ricambi, via Angelo Poliziano 8 a Palermo

B.L. Ricambi Auto, via Empedocle Restivo 62 a Palermo

Lisciandrelli Giuseppe, via Claudio Monteverdi 18 a Palermo