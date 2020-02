In sella e con il casco, mai in piedi sulla pedana: come si trasportano i bimbi in moto

Come si porta un bambino in moto? Facile se si rispetta quello che impone il codice della strada che dice che sui motocicli e sui ciclomotori è vietato il trasporto di “minori di anni cinque”. Il baby passeggero, in oltre, deve essere munito di un apposito casco da moto.

Sulla sella

Requisito fondamentale è che il piccolo passeggero sia in grado di viaggiare in posizione solida ed equilibrata. Il nostro codice della strada non dà prescrizioni precise sulle modalità di trasporto, fatto salvo che qualunque passeggero debba stare sulla sella, ossia l’unico posto di una moto o di uno scooter omologato per il trasporto delle persone. Non esiste quindi alcun obbligo, da parte del minore, di essere in grado di toccare le pedane passeggero: il requisito della stabilità può essere soddisfatto anche reggendosi alle maniglie di una moto o di uno scooter, oppure abbracciando il conducente.

In piedi

È quindi sbagliato trasportare un minore di età superiore ai cinque anni in piedi, di fronte al retroscudo di uno scooter anche se si tratta di un comportamento che viene osservato frequentemente a Palermo.

Sostegni

In commercio esistono anche dei seggiolini da moto o scooter: si tratta di dispositivi che possono essere usati a discrezione del conducente, ma senza alcuna obbligatorietà. Insomma, se uno si sente più a suo agio con uno di questi strumenti, può acquistarne uno e montarlo sul proprio veicolo.

Le multe

Cosa si rischia se si viene beccati nell’atto di trasportare un minore in modo improprio o irregolare? Sempre secondo l’articolo 170 del codice della strada, si rischia una sanzione amministrativa da 81 a 326 euro.