Bluetooh e guida sicura, dove acquistare un kit per auto a Palermo

Chiamare e ricevere telefonate dal cellulare in totale sicurezza e senza distrazioni. Il bluetooth è uno strumento che davvero può salvare la vita ai tanti palermitani distratti che guidano le proprie auto con il cellulare in mano mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri. La legge vieta l’utilizzo del cellulare durante la guida e questo strumento è davvero utile per gli automobilisti palermitani.

Oggi molte vetture integrano già questo sistema, ma se la vostra autoradio non dispone della connettività bluetooth è comunque possibile aggiungere questo accessorio acquistando uno dei tanti kit disponibili sul mercato. Prodotti di facile installazione da agganciare ad esempio all’aletta parasole, dotati di altoparlante e microfono e compatibili con tutti i cellulari quipaggiati con il sistema di trasmissione senza fili bluetooth.

Kit vivavoce per auto Avantree 10BS

Iniziamo la nostra rassegna dei migliori kit vivavoce Bluetooth per auto con il modello Avantree 10BS. Un prodotto dotato di sensore di movimento integrato in grado di accendere automaticamente il vivavoce quando aprite la portiera della vettura, abilitando il collegamento al vostro cellulare. Un kit vivavoce con batteria ricaricabile anche tramite l’accendisigari dell'auto, che fornisce un’autonomia fino a 22 ore. Questo vivavoce Bluetooth permette, inoltre, di collegare due telefonini contemporaneamente ed è facilmente installabile sull’aletta parasole della vostra vettura. Il Kit vivavoce Bluetooth Avantree 10BS è acquistabile online su Amazon e a Palermo da Unieuro al centro commerciale La Torre.

Kit vivavoce per auto SuperTooth Buddy

Proseguiamo con il SuperTooth Buddy; un kit vivavoce per auto in grado di collegarsi automaticamente al nostro cellulare e dotato di un rivestimento morbido al tatto, con un potente altoparlante per garantire la massima qualità del suono. Ricordiamo, inoltre, le tre colorazioni disponibili e la batteria ricaricabile che consente un’autonomia fino a 20 ore di conversazione e 1000 ore in standby. Il kit vivavoce Bluetooth SuperTooth Buddy è acquistabile online su Amazon al prezzo di 47 euro e a Palermo da MediaWorld in viale Regione Siciliana 1920.

Kit vivavoce per auto Bluetooth Aigoss

Da Aigoss arriva un completo vivavoce Bluetooth in grado di collegarsi contemporaneamente a due telefonini. Un modello alimentato da una batteria ricaricabile via USB, da 500 mAh e fornito con una potente clip magnetica che consente di attaccarlo a qualsiasi superficie metallica dell'auto o all’aletta parasole. Un prodotto compatibile anche con gli assistenti vocali Siri e Google Assistant, con un’autonomia fino a 10 ore. Il kit vivavoce Bluetooth Aigoss è acquistabile online su Amazon e a Palermo da Jolly Elettronica in via Nicolò Turrisi 7.

Kit vivavoce per auto VeoPulse B-PRO 2B

La nostra rassegna prosegue con il kit vivavoce per auto VeoPulse B-PRO 2B in grado di attivarsi automaticamente quando entriamo in auto. Un prodotto che va agganciato all'aletta parasole della nostra vettura, dotato anche di comandi vocali tramite Siri e Google Assistant. Non manca, inoltre, la possibilità di ascoltare la musica presente nello smartphone e le indicazioni fornite dal GPS. Il kit vivavoce per auto VeoPulse B-PRO 2B è acquistabile online su Amazon al prezzo di 59 euro e a Palermo da Pavan in via Paolo Veronese 42.