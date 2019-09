Settimana europea della mobilità sostenibile: a Palermo si va a piedi, in bici o col tram

Da 16 al 22 settembre, si svolgerà la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Il Comune di Palermo ha aderito anche quest'anno all'iniziativa europea che ha come obiettivo principale quello di incoraggiare le città a introdurre e promuovere misure di trasporto sostenibile nonché invitare le persone a sperimentare modi di trasporto alternativi alle auto. Grande risalto sarà dato alla promozione della mobilità attiva e della salute correlata alla mobilità sostenibile, con interventi di esperti della ASP di Palermo. Nel corso della settimana si alterneranno momenti di dibattito, incontri in-formativi, giochi, attività di sensibilizzazione.

Si comincia lunedi 16 alle 16 con una Assemblea pubblica sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ed una discussione sul progetto del Tram. Poi martedì 17 sarà il momento della discussione sul legame fra salute e mobilità, con diversi interventi curati da responsabili di aree dell'ASP e di associazioni di volontariato. Il 18 sarà po la volta della presentazione dei progetti ed attività di mobilità dolce per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola.

Una tappa importante del percorso è il cosiddetto “Giretto d’Italia” rivolto a tutti i dipendenti del Comune di Palermo, evento organizzato da Legambiente in collaborazione con Euromobility che avrà luogo giovedì 19 settembre, dalle ore 7,00 alle ore 9,30, ed ha come obiettivo quello promuovere gli spostamenti casa/lavoro dei dipendenti comunali mediante l’uso della bicicletta.

Venerdì 20 si parlerà ancora di salute, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza legata al consumo di Alcol. Un camper dell'ASP sarà sui luoghi della Movida per dare informazioni. Sabato 21 settembre si svolgerà una caccia al tesoro in luoghi di interesse storico/culturale del centro storico della città da raggiungere a piedi o in bicicletta.

I partecipanti, mettendo insieme gli indizi presenti nei luoghi e rilevabili mediante QR-Code potranno completare il percorso e aggiudicarsi in premio una e-bike, una MTB e biciclette a pedalata muscolare. La settimana si concluderà con la “giornata senza auto” che servirà ad incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico quale alternativa al mezzo privato. Per l’occasione la validità del titolo di viaggio Amat sarà estesa all'intera giornata.

La premiazione degli eventi, con la consegna di biciclette a pedalata muscolare e pedalata assistita, si svolgerà presso la Piazza Sant'Anna a partire dalle ore 11 di domenica 22 settembre.