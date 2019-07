Parco veicoli in crescita a Palermo, la classifica: in due anni 24 autobus in più in città

Tra il 2017 e il 2018 in Sicilia il parco circolante di veicoli per trasporto merci è cresciuto dell’1,9%, passando da 393.315 a 400.688 unità. Il numero di autobus in circolazione nel 2018 è aumentato dell’1,4% rispetto al 2017, attestandosi a quota 7.578 unità. Questi dati sono stati elaborati dal Centro Ricerche Continental Autocarro sulla base dei dati diffusi da Aci.

A Palermo nel 2017 c'erano 2.301 autobus, mentre nel 2018 sono aumentati di 24 unità raggiungendo quota 2.325. Per quanto riguarda i veicoli per il trasporto merci (autocarri, rimorchi, semirimorchi, trattori stradali e motrici) nel 2017 erano 73.478 mentre nel 2018 74.632.

A livello provinciale nel settore degli autobus ad aumentare sono i dati di Messina (+4,8%), Siracusa (+4,1%), Agrigento (+2,6%), Caltanissetta (+1,8%), Catania (+1,4%) e Palermo (+1%). Le province che hanno fatto registrare un calo sono Enna (-6%) e Ragusa (-2,8%), mentre a Trapani la situazione è rimasta invariata. Nel comparto dei veicoli per il trasporto merci invece tutte le province fanno registrare dati positivi: si va dal +1,3% di Messina al +2,2% di Agrigento e Caltanissetta per arrivare al +2,4% di Catania.

A livello nazionale tra il 2017 e il 2018 il parco circolante di veicoli per trasporto merci è cresciuto dell’1,5%, passando da 4.635.945 a 4.707.301 unità. Nello stesso periodo anche il parco circolante italiano di autobus è cresciuto, passando da 99.100 a 100.042 veicoli, con un aumento percentuale pari all’1%.