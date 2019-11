Zone blu a Palermo, la sosta si compra (anche) con un click: come pagare il parcheggio online

Esistono applicazioni che permettono di pagare online le zone blu. E permettono, soprattuo, di pagare precisamente per il tempo che occorre, con la possibilità di prolungarlo anche a distanza. Pagamento che può essere effettuato in pochi click, tramite carte di credito o Paypal.

Palermomobilita

Non tutti i palermitani sanno che esiste un modo per pagare le zone blu di competenza Amat anche online. Archiviato l'antico talloncino con giorno e ora da grattare, scaricando l'app Palermomobilita si possono pagare zone blu, biglietti a tempo, biglietti giornalieri e abbonamenti. I controllori sono muniti di un terminale per la verifica del titolo di viaggio elettronico. L'app, che entrerà a regime nelle prossime settimane, è già disponibile su Android.

Telepass Pay

Nella nostra rassegna troviamo anche Telepass Pay che sfrutta la nota piattaforma per il pagamento dei pedaggi autostradali; un’app che, in modo semplice ed immediato, ti consente di pagare la sosta sulle strisce blu, il rifornimento di carburante, la corsa in taxi e il bollo auto. L’importo della sosta verrà direttamente addebitato sul conto Telepass.

