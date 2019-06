Vacanza in moto, quali sono gli accessori che un palermitano non può lasciare a casa

Vacanza in motocicletta, da Palermo in giro per l'Italia. Ma quali sono gli accessori che non possono mancare? In questa guida vi raccontiamo quali sono quelli indispensabili che potranno rendere più confortevole, sicuro e semplice il tuo viaggio su due ruote. Prodotti utili, economici e di vario genere come il kit per la riparazione delle gomme, la borsa da manubrio e il cuscino per la sella.

Kit riparazione gomme

Durante un viaggio in moto non può mancare un kit repair che consente di riparare rapidamente qualsiasi piccola foratura causata, ad esempio, da chiodi o rivetti. Kit dal funzionamento molto semplice, composto da strisce sigillanti, attrezzi vari e bombolette di aria compressa che vi permetteranno di gonfiare la gomma ad una pressione quasi ottimale. Si può comprare online su Amazon a partire da 31 euro e da Wrapping a Palermo in via Houel 24.

Supporto per smartphone

La nostra rassegna prosegue con il supporto da manubrio per smartphone; accessorio davvero utile che consente di utilizzare il cellulare anche come navigatore. In particolare vi suggeriamo il modello di Givi con staffa regolabile a 360 gradi per una visualizzazione del cellulare in verticale o in orizzontale e dotato anche di aletta parasole per una facile leggibilità. Si può comprare online su Amazon a 39 euro e a Palermo da Tramuto Moto in piazza Noce 2.

Kit di pronto soccorso

Tra gli accessori indispensabili per un viaggio in moto troviamo anche un kit di pronto soccorso pensato per gli utenti di mezzi a due ruote. Una borsa, quindi, dalle dimensioni ridotte che include una serie di prodotti di vario genere, come garze sterili e bende, essenziali per eseguire un primo soccorso in caso di emergenza. Si può comprare online su Amazon a 14 euro o da M.G. Moto a Palermo in via delle Croci 27/29.

Borsa da manubrio

Oltre alle borse laterali e agli zaini per moto può essere utile portare durante le nostre vacanze anche un borsello da manubrio. Una borsa dalla ridotte dimensioni, sempre a portata di mano ed utile per ospitare portafoglio, chiavi ed altri piccoli oggetti. In particolare vi segnaliamo il modello di Kappa dotato di cinghie che consentono di trasformarlo in un pratico marsupio. Si può comprare su Amazon a 22 euro o Dainese Store Palermo in via Sammartino 91.

Cuscino sella

Concludiamo la nostra rassegna con il cuscino da sella. Un pratico accessorio che renderà più confortevoli i lunghi viaggi in moto. In particolare vi consigliamo il modello di Tucano con una struttura denominata Aero 3D ad alto spessore (2 cm) che crea un'intercapedine d'aria rendendo più fresca la seduta. Si può comprare online su Amazon a 26 euro e a Palermo nella Tappezzeria Jolly in via Arcangelo Leanti 10.