Compatti, muscolosi e sicuri: i migliori suv del mercato da comprare a Palermo

Mezzi più adatti al traffico palermitano che vantano prezzi abbastanza contenuti e un abitacolo che rimane tutto sommato spazioso, in grado di ospitare fino a cinque persone con un discreto volume per il vano bagagli. Si tratta dei suv compatti, una categoria di auto sempre più apprezzata dal mercato. Modelli caratterizzati da un tetto alto e da una seduta rialzata con dimensioni più contenute rispetto ai tradizionali Sport Utility Vehicle. Scopriamo quali sono.

Volkswagen T-Cross

Il Volkswagen T-Cross 2019 è un Urban SUV realizzato sullo stesso pianale della Polo. Uno Sport Utility Vehicle dal classico stile Volkswagen che richiama da vicino quello dell’ammiraglia Touareg. Ricordiamo inoltre la lunghezza di 4,11 metri ed un bagagliaio che arriva fino a 1.281 litri grazie al divano posteriore scorrevole con schienale ribaltabile. Passiamo agli interni di ultima generazione con un quadro strumenti digitale (Active Info Display) affiancato da un sistema di infotainment con touchscreen da 8″. Infine i motori con due propulsori 1.0 TSI con potenze di 95 CV (solo cambio manuale) e 115 CV (manuale e automatico), che si affiancano al 1.5 TSI da 150 CV e al propulsore Turbodiesel TDI di 1,6 litri da 95 CV. Non dimentichiamo i prezzi che partono da 19.000 euro. A Palermo si può comprare da Auto System in viale della Regione Siciliana Nord Ovest 6855.

Ford Ecosport

Nella nostra rassegna troviamo anche il Ford Ecosport; un Mini SUV dalle linee massicce e grintose con una lunghezza di 410 cm. SUV di Ford che vanta interni moderni ed una buona dotazione di accessori. Non dimentichiamo i motori benzina 1.0 Turbo da 100, 125 e 140 CV e i diesel da 100 e 125 CV. Ford Ecosport è disponibile anche in versione integrale con prezzi a partire da 19.400 euro. A Palermo si può acquistare da Gi.Bi. auto in via Partanna Mondello 52.

Jeep Renegade

Realizzato nello stabilimento italiano di Melfi, il Jeep Renegade è un Mini SUV dallo stile inconfondibile con linee squadrate e decise ed una lunghezza di poco inferiore ai 4 metri e 30. Per quanto riguarda i motori troviamo i benzina 3 cilindri da 1.0 litro e 120 CV e il quattro cilindri 1.3 litri, da 150 e 180 CV. La Renegade è acquistabile anche con propulsori turbodiesel Multijet II: il 1.6 litri con 120 CV e il 2.0 litri disponibile nei livelli di potenza da 140 e 170 CV. Infine i prezzi a partire da 23.000 euro. A Palermo si può acquistare da Nuova Siciliauto in viale Lazio angolo via Aspromonte.

Fiat 500X

La nostra rassegna dei migliori Mini SUV si conclude con la Fiat 500X, una vettura muscolosa con un design derivato dalla 500 ed una lunghezza di 4,25 metri. Forme rinnovate di recente con un leggero restyling che ha introdotto un nuovo disegno della fanaleria anteriore e posteriore e interni rinnovati, dotati di un moderno sistema di infotainment. Infine la gamma dei motori che comprende i propulsori a benzina 1.0 da 120 CV, 1.3 da 150 CV, 1.6 da 110 CV e tre diesel fino a 150 CV. Non dimentichiamo i prezzi a partire da 19.750 euro e che a Palermo si può comprare al Motorvillage, in via Imperatore Federico 79-85.

Accessori auto: i più venduti sul web