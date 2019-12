Piccolo ma utilissimo, dove comprare un ricevitore bluetooth per auto a Palermo

Un piccolo accessorio in grado di sfruttare l’ingresso AUX da 3,5 mm spesso presente sulle vecchie autoradio e dotato anche di microfono integrato per la gestione delle chiamate in vivavoce provenienti dallo smartphone. E' il Bluetooth. Accessori alimentati via USB o a batteria, in grado anche di inviare la musica da Spotify o memorizzata sullo smartphone direttamente alla vostra autoradio. Prodotti dalla semplice installazione e acquistabili anche a meno di 10 euro.

Mpow

Iniziamo la nostra rassegna dal ricevitore di Mpow dotato di batteria ricaricabile, con 10 ore di autonomia. Un modello con microfono integrato, modulo Bluetooth in versione 5, utilizzabile anche su impianti stereo o cuffie non dotate di Bluetooth. Si può comprare su Amazon a partire da 14 euro.

Aigital

Da Aigital arriva un altro ricevitore alimentato a batteria, dotato anche di slot per una microSD che consente l'ascolto della nostra musica preferita senza utilizzare lo smartphone. Ricevitore dotato di Bluetooth in versione 4.0, microfono integrato e autonomia fino a 8 ore. Si può comprare online su Amazon a 8 euro.

Aukey

Proseguiamo con il modello di Aukey dotato di alimentazione via USB. Un prodotto accompagnato da un accessorio da collegare all'accendisigari con 3 porte USB, fino a 5V/3.1A, utile ad alimentare non solo il ricevitore, ma anche smartphone, tablet e altri dispositivi. Accessorio con Bluetooth 4.0, microfono incorporato e pulsanti per la gestione di chiamate e tracce audio. Si può comprare online su Amazon a 23 euro.

Dutison

Concludiamo la nostra rassegna con il modello di Dutison. Un ricevitore dalle ridotte dimensioni, con alimentazione USB e modulo Bluetooth in versione 5.0. Accessorio con microfono incorporato e raggio d'azione fino a 10 metri. Si può comprare online su Amazon a 17 euro.

Tre negozi a Palermo

Tramuto ricambi Auto, via Angelo Poliziano 8

Ricambi Auto e Accessori, via Onorato Carmelo 24/26

Fenech Autoricambi, via Nuova 17