Mercedes Classe A o Smart for two elettrica, qual è l'auto preferita dai palermitani?

Dalla macchina sportiva alla city car perfetta per la città. Due auto diametralmente opposte ma in grado di strizzare l’occhio alla tecnologia, all’efficienza energetica, al rispetto dell’ambiente, alla famiglia e soprattutto alla comodità. Da una parte la Classe A 180 di casa Mercedes, dall’altra invece la nuova Smart elettrica. Sono queste due vetture quelle più desiderate dai palermitani che, lo scorso weekend, hanno affollato piazza Unità d’Italia per i test-drive gratuiti della concessionaria R-Star.

La Classe A 180 Mercedes

Linea pulita, design sportivo, cerchi da 17 pollici, 116 cavalli, cambio automatico. La Classe A 180, auto di casa Mercedes adatta per uomini in carriera ma anche per famiglie, accoglie al suo interno come fosse un salottino elegante. Dal volante in pelle, ha un quadro strumenti digitale che, grazie al touch multimediale wide-screen, ad alta risoluzione, rende questa vettura altamente tecnologica. Ma non è la sola punta di futuro. Grazie al Mbux, assistente vocale, pronunciando “Hey, Mercedes” è possibile dare ordini alla propria auto, come cercare un ristorante vicino, cambiare stazione radio oppure ancora - ma non solo - chiedere info sul meteo.

La Smart elettrica

Piccola, la più piccola del marchio tedesco, e a zero emissioni. La Smart, la citycar per eccellenza, ben presto sarà solo elettrica. Vantaggi tantissimi, come accedere gratuitamente all’interno della Ztl, stile ad altissimi livelli. La Smart EQ fortwo, infatti, è una vettura compatta, un po’ più tondeggiante rispetto alle versioni precedenti, con un motore termico. Con un display touchscreen da 7 pollici, ha una manevolezza su strada imbattibile. La prima cosa che vi colpirà entrando all'interno dell'abitacolo sarà la silenziosità e la velocità con cui si raggiungerà l'accelerazione. Autonomia? Circa 150 chilometri per un rispetto dell'ambiente al 100%.

Smart EQ fortwo E-cup

A condurre i test-drive Giuseppe De Pasquale, pilota di AMG Driving Academy Italia, la scuola Mercedes che si occupa di tutti gli eventi, dei performance tour e dei test-drive delle automobili tedesche (e anche dei corsi di guida sia su strada che sulla neve). De Pasquale, per la scuderia R-Star, si è classificato terzo all'ultimo Smart EQ fortwo E-cup, la competizione in pista dedicata alle Smart elettriche che ha premiato anche le energie alternative.