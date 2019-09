Sportivi, aggressivi e (anche) economici: dove comprare i copricerchi per auto a Palermo

Disponibili in tantissime versioni, anche con effetto carbonio, sono adatti ad ogni genere di vettura. Si tratta dei copricerchi per auto. In questa guida vi illustriamo i cinque modelli migliori attualmente sul mercato non solo facili da montare ma che danno un tocco di classe esclusivo a ciascuna vettura.

Autostyle: carbon look

Iniziamo la nostra rassegna dal set di Autostyle disponibile per ruote da 13 a 16 pollici. Borchia di colore nero, con inserti che ricordano la fibra di carbonio, realizzata in plastica ABS. Accessorio facile da installare, disponibile anche nella colorazione silver, che consente di dare alla vettura un look sportivo. Si può comprare online su Amazon a 33 euro.

Sakura: anche in nero e argento

Passiamo ora a Sakura che propone vari modelli per tutti i gusti da 13 a 16 pollici. Copricerchi realizzati in resistente plastica, disponibili anche con finitura nera e argento, dal look classico o sportivo. Si può comprare online su Amazon a partire da 32 euro.

WRC: look aggressivo

Nella nostra rassegna troviamo anche i copricerchi WRC dal look sportivo e adatti per cerchioni da 13 a 16 pollici. Un modello realizzato in ABS con finitura bicolore, facilmente installabile sull’auto tramite semplici clip. Si possono comprare online su Amazon a 46 euro.

Sparco: tre diverse varianti

Passiamo a Sparco che propone un modello dallo stile moderno e aggressivo, disponibile in tre diverse colorazioni (argento, nero/argento e nero/grigio). Borchia adatta a cerchi da 13 a 16 pollici. Si può comprare online su Amazon a 44 euro.

Good Year: color argento

Da Good Year il set di 4 copricerchi Flexo 30 di colore argento, dal design robusto e piatto, che conferisce il look tipico dei cerchi in lega. Un modello disponibile per cerchi da 14 a 16 pollici, con piedini di fissaggio ribaltabili e anello di fissaggio regolabile per una facile installazione. Si possono comprare su Amazon a 24 euro.

Tre indirizzi dove comprare i copricerchi per auto a Palermo

Tramuto ricambi, via Angelo Poliziano 8 a Palermo

Sprint Ricambi, via Costantino Nigra 42/b a Palermo

Sportauto, via Cesareo Giovanni Alfredo 60 a Palermo