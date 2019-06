Comodo, capiente e cool: dove comprare un bauletto per moto a Palermo

I palermitani che utilizzano la moto tutti i giorni lo sanno. I bauletti posteriori infatti sono accessori fondamentali per chi va non solo al lavoro, consentendo di riporre zaini e borse da lavoro, ma anche per chi fa shopping o la spesa. Questi prodotti consentono di ampliare la capacità del vano sottosella e sono utili per alloggiare anche un secondo casco. In questa guida una selezione di modelli dall’elevata capacità, resistenti e facili da installare. Prodotti dalla buona costruzione e per tutte le tasche, dotati anche di poggiaschiena.

Tresko

Da Tresko arriva un bauletto con una capacità di 24 litri, in grado di trasportare fino a 5 kili di carico. Un prodotto dotato di piastra di supporto universale che consente un montaggio veloce, adattandosi a qualunque portapacchi. Un bauletto realizzato in robusta plastica nera, dotato di maniglia e con dimensioni esterne di 37 x 28,5 x 33 cm. Costa 33 euro e si può comprare online su Amazon.it e a Palermo da Le Moto di Scaglione in via Isidoro Carini 56/58.

Kappa

Proseguiamo la nostra rassegna con il bauletto di Kappa, modello K30N. Un accessorio dotato di una pratica maniglia, facile da montare e fornito con un sistema di sgancio rapido. Ricordiamo, inoltre, la capacità interna di 30 litri e fino a 3 kili, con la possibilità di ospitare un casco integrale. Il K30 viene proposto con piastra più kit universale. Si può comprare online su Amazon.it a partire da 43 euro.

XTRM

XTRM propone un bauletto in grado di ospitare due caschi integrali. Un accessorio che vanta una capacità di 43 litri, con finitura in argento e dotato di piastra di montaggio universale. Ricordiamo, infine, le dimensioni pari a 55 x 40 x 32 cm e il sistema di sblocco rapido. Si può comprare online su Amazon.it (a partire da 51 euro) e a Palermo da Tramuto Moto in piazza Noce 2.

A-Pro

Da A-Pro arriva un bauletto disponibile nelle finiture nera o bianca, con dimensioni di 58x42x32 cm per una capacità di ben 48 litri. Un bauletto realizzato in plastica ad alta resistenza e fornito di piastra di montaggio universale. Ricordiamo, inoltre, la serratura di sicurezza con 2 chiavi fornite in dotazione insieme allo schienale in gomma. Si può comprare online su Amazon.it a partire da 53 euro e a Palermo da M.G. Moto in via delle Croci 27.

Givi

Nella nostra rassegna troviamo anche un bauletto di Givi con dimensioni di 300 x 400 x 410 mm, un volume di 30 litri e una capacità di carico che arriva a 5 kili. Un bauletto nero goffrato con catadiottri fumè, dotato di sistema di aggancio Monolock, fornito di piastra e kit universale con la possibilità di ospitare un casco integrale. Costa 49 euro e si può comprare online su Amazon.it e da Ideal Moto in piazza Virgilio 25.

