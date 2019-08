Camper, amore senza fine: in vacanza oppure no, ecco dove sono le aree di sosta a Palermo

Viaggiare in totole libertà è il sogno di tutti i palermitani. Scelte indipendenti, calendari su misura, rivoluzioni al programma anche all'ultimo minuto. Inoltre è decisamente ridotta la necessità di prenotare, così come quella di pianificare e prevedere gli spostamenti. Attenzione però: ridotta, non nulla. Per avere buone probabilità di trovare una sistemazione soddisfacente, in certi periodi dell'anno e per certe località, una verifica preventiva è sempre consigliabile.

Grazie all'estrema fruibilità, il camper è un vero e proprio compagno di viaggio anche per brevi escursioni che permette di sfruttare appieno una parte delle giornate di libere dagli impegni lavorativi e scolastici (i classici ponti dei Santi, dell'Immacolata Concezione, di Natale e Capodanno, di Carnevale, di Pasqua, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, di Ferragosto), oltre, naturalmente, alle vacanze principali, di solito estive.

A bordo di un camper, non solo i palermitani ma in generale tutti, hanno la possibilità di fare dei viaggi che con altri mezzi di trasporto è più complesso, richiedendo maggiore preparazione, un maggior costo 'vivo' (i penottamenti), un maggior lavoro (trasportare, fare e disfare le valigie), un maggior disagio (soprattutto nel caso di viaggi lunghi, durante i quali si apprezzano in modo particolare le dotazioni di bordo che rendono il veicolo autosufficiente, come la toilette, la cucina, la possibilità di riposare). Grandi capacità di trasportare attrezzature anche voluminose (sportive, fotografiche, per l'esterno, per il nostro hobby, e così via), disponendo sul luogo di vacanza di tutto quanto serve o di quanto ci fa piacere avere per viverla a fondo.

Le aree di sosta camper a Palermo