Parcheggiare a Palermo: le aree di sosta e le zone blu, mappa e tariffe

Le zone blu sono costituite da aree delimitate (di cui alcune attive solo durante la stagione estiva), contrassegnate con le sigle alfanumeriche da P1 a P18. In ciascuna di esse è applicata una tariffa oraria di 1 euro.

Gli orari

Nelle aree valide tutto l’anno, la tariffazione si applica dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 20 di tutti i giorni feriali. Nelle aree stagionali (Mondello e Sferracavallo), la tariffazione si applica dalle 8 alle ore 20 tutti i giorni, festivi inclusi.

Le tariffe

Le zone P1, P3, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P17 e P18, Parcheggio “Belgio”, Parcheggio “Piazzale De Gasperi Nord” e Parcheggio “Piazzale De Gasperi Sud”: sempre attive domeniche e festivi esclusi, la scheda ha un costo di 1 euro l'ora, mentre l'abbonamento mensile (30 giorni) ha un costo di 25 euro.

Le zone P14, P15, P16, Parcheggio Via Saline hanno invece una tariffazione stagionale di 1 euro l'ora. Parcheggio Via Galatea e Parcheggio Mongibello, infine, sono sempre stagionali e il costo è di 3 euro per l'intera giornata.

Ad esse si aggiunge il parcheggio di piazzale Ungheria, dove la tariffa è di 1,50 euro nella fascia oraria dalle 8 alle 20 (giorni festivi inclusi) e di 1 euro dalle 20 alle 8. Le altre zone non riportate sono affidate ad altro gestore.

Esposizione dei titoli di sosta

Le schede gratta e parcheggia, le schede prepagate (per chi non ha né pass annuale né permesso mensile a pagamento), i pass annuali e i permessi mensili a pagamento vanno esposti dal lato interno del parabrezza del veicolo, in modo ben visibile e leggibile per i necessari controlli.

I titoli di sosta devono essere utilizzati unicamente per gli scopi per i quali sono stati rilasciati, rispettando rigorosamente le prescrizioni particolari dettate al momento del rilascio. L’esposizione di una copia del titolo di sosta originale equivale alla mancata esposizione e, pertanto, comporta l’applicazione delle sanzioni previste.

I perimetri delle zone