Strisce blu, Amat o Apcoa? Info e costi sui parcheggi a pagamento a Palermo

Le zone blu sono costituite in tutto da 19 aree delimitate (di cui 3 solo estive), contrassegnate con le sigle alfanumeriche da P1 a P20. Due i gestori incaricati del servizio: Amat (15 aree) e Apcoa (4 aree). In ciascuna di esse è applicata una tariffa oraria differenziata (tre i livelli tariffari di riferimento: 1 euro, 75 centesimi e 50 centesimi). La tariffazione si applica dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni feriali.

Espesizione dei titoli di sosta

Le schede gratta e parcheggia, le schede prepagate (per chi non ha né pass annuale né permesso mensile a pagamento), i pass annuali e i permessi mensili a pagamento vanno esposti dal lato interno del parabrezza del veicolo, in modo ben visibile e leggibile per i necessari controlli. I titoli di sosta devono essere utilizzati unicamente per gli scopi per i quali sono stati rilasciati, rispettando rigorosamente le prescrizioni particolari dettate al momento del rilascio. L’esposizione di una copia del titolo di sosta originale equivale alla mancata esposizione e, pertanto, comporta l’applicazione delle sanzioni previste.

Zona P1 - € 0,50 per un’ora di parcheggio

Perimetro: via Oreto - corso Tukory - via Colomba – strada ferrata – via del Vespro - piazza Durante – via Sebastiano La Franca – via Bergamo



Zona P3 - € 0,75 per un’ora di parcheggio

Perimetro: piazza Verdi – via Francesco Crispi – via Emerico Amari – via La Masa – via C. Di Maria al Borgo – via P.pe di Scordia – via Quintino Sella – via B.G. Puglisi – piazza don Sturzo – via Roma – via E. Lombardi – piazza Colonna – via Cavour – piazza XIII vittime lato monte



Zona P5 - € 1,00 per un’ora di parcheggio

Perimetro: via E. Albanese – via Ugo Bassi – piazza Nascé – via B.G. Puglisi – piazza don Sturzo – via Roma – via R. Settimo – via Libertà



Zona P6 - € 1,00 per un’ora di parcheggio

Perimetro: via Libertà – via Catania – via Sammartino – via Dante – via XX settembre – via Carducci



Zona P7 - € 1,00 per un’ora di parcheggio

Perimetro: via Libertà – via Notarbartolo – via Terrasanta – piazza Diodoro Siculo – via G. Cusmano – via Catania



Zona P8 - € 1,00 per un’ora di parcheggio

Perimetro: via Libertà – via E. Albanese – vicolo Ucciardone – via Remo Sandron – via Ferroluzzi – via Duca della Verdura



Zona P9 - € 0,75 per un’ora di parcheggio

Perimetro: via Rutelli – via Autonomia Siciliana – via Sampolo – via Duca della Verdura – via Libertà



Zona P10 - € 0,75 per un’ora di parcheggio

Perimetro: via G. Giusti – via Libertà – via Notarbartolo – via Sciuti

Zona P11 - € 0,75 per un’ora di parcheggio

Perimetro: via Libertà – via Giusti – via Sciuti – viale Lazio



Zona P12 - € 0,75 per un’ora di parcheggio

Perimetro: via Di Giorgio – piazza don Bosco – via Sampolo – via A. Siciliana – via Rutelli – via Libertà

Zona P13 - € 0,75 per un’ora di parcheggio

Perimetro: via Dante – piazza stazione Lolli – via Marconi – via Malaspina – strada ferrata – via F.S. Di Liberto – via Sciuti – via Terrasanta – piazza Diodoro Siculo – via G. Cusmano – via Catania – via Sammartino



Zona P17 - € 0,75 per un’ora di parcheggio

Perimetro: Via Autonomia Siciliana - Via Alfredo e Antonio Di Dio - Via Ferdinando Ferri - Via Imperatore Federico - Via Andrea Cirrincione - Via Anwar Sadat - Via Mariano d’Amelio - Via Ciullo D’Alcamo - Via Salvatore Pugliesi - Via Salvatore Bono



Zona P18 - € 0,75 per un’ora di parcheggio

Perimetro:via E. Restivo - via Emilia - via Croce Rossa - via del Carabiniere - viale del Fante - piazza Leoni - via Gen. A. Di Giorgi (esclusa) -viale Lazio (esclusa)

Le zone P2 - P4 - P19 - P20 sono invece gestite dall'Apcoa: le Zone P4, P19 e P20 hanno un atariffa oraria di € 1 mentre nella Zona P2 è di € 0,75.