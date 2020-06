I punti di ricarica per auto elettriche a Palermo

Diesel, benzina, gpl, metano e anche ad elettricità. Sono moltissimi i concessionari a Palermo che, in linea con un fenomeno mondiale sempre più orientato alla sostenibilità e all’efficienza energetica, puntano tutto sulla vendita di automobili elettriche. Questo tipo di macchine sono l’ideale non solo per l’ambiente ma anche per quanto riguarda le prestazioni e i costi di gestione.

I costi di gestione

Mentre il costo per acquistare un’auto di questo tipo resta ancora elevato, bassi possono essere per certi versi quelli di gestione. Sebbene queste auto non siano economiche, infatti, vantano di numerose altre agevolazioni come per esempio l’esenzione dal pagamento del bollo e anche il parcheggio gratuito in molte zone dove sono presenti le strisce blu.

Autonomia delle auto elettriche

L’autonomia di questi veicoli non è un vero problema perché in città, ma anche in provincia, sono dislocate molte postazioni dove è possibile fare il pieno di energia. Una macchina elettrica, in media, può viaggiare per 250 chilometri fino a oltre 400 con una sola ricarica di batteria. Meno di quanto consuma una macchina diesel, ma sufficiente per sceglierla per tutta la famiglia.

Come ricaricare un’auto elettrica

Le auto elettriche si ricaricano in strada da una colonnina di ricarica. Le colonnine di ricarica pubbliche sono a corrente continua e hanno diversi standard e diverse potenze. I tempi di ricarica dipendono da alcuni fattori come la capacità della batteria, la potenza della ricarica supportata dall'auto elettrica e la potenza effettivamente erogata dalla presa elettrica.

Colonnine di ricarica a Palermo e provincia

Capaci, via Armando Diaz

Castelbuono, Contrada Santa Anastasia

Casteldaccia, via Ugo La Malfa

Corleone, via Colletto Don Giovanni

Palermo, via Badia

Palermo, via Emanuele Notarbartolo

Palermo, via Marchese Di Villabianca

Palermo, via San Lorenzo

Petralia Soprana, via Primo Maggio 56

Termini Imerese, via Libertà