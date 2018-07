Abbonamenti Ast gratis per gli anziani: come fare domanda

Entro il 31 luglio gli anziani posso fare domanda per l'abbonamento gratuito al trasporto pubblico extraurbano. Per avere la tessera dell'Ast è necessario avere più di 60 anni e un reddito non superiore a 9.748,80 euro, nel caso in cui a richiederla sia un anziano senza altri componenti nel proprio nucleo familiare o a 19.497,60 euro nel caso in cui nel nucleo familiare ci siano altri soggetti titolari di reddito.

Alla domanda bisognerà allegare: una fototessera, una copia di un documento di riconoscimento e l'attestazione Isee in corso di validità. Le istanze possono essere presentate tramite raccomandata all’indirizzo del Centro Anziani in piazza Pietro Micca o a mano nelle seguenti sedi:

Centro Anziani, piazza Pietro Micca, 26 - 90136 Palermo

Ufficio persone con disabilità, via Franco Taormina, 1 - 90128 Palermo

Sportello A-Sostegno, via Scopari, 2 - 90133 Palermo

Palazzo Natale, via Garibaldi, 26 - 90133 Palermo.

Per maggiori informazioni contattare il numero di telefono 091.7408307 oppure inviare una mail all'indirizzo centranziani@comune.palermo.it.