Rottamazione auto: cos'è e dove richiederla a Palermo

La rottamazione auto o demolizione di veicolo (con annessa cancellazione Pra) è una procedura formale che consente di demolire definitivamente un veicolo consegnandolo ad un centro di raccolta autorizzato o, nel caso in cui venisse acquistata una nuova auto, anche al concessionario che potrà far beneficiare di sconti e incentivi per veicoli meno inquinanti.

Richiesta di cancellazione dal Pra

Entro 30 giorni dalla consegna dell'auto, il centro di raccolta - o la concessionaria - è obbligato alla presentazione di richiesta di cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (Pra) mediante la domanda di "cessazione della circolazione per demolizione"

Quanto costa

La rottamazione è un procedimento che consente di demolire e distruggere fisicamente un veicolo smaltendo in sicurezza ciò che ne rimane. I costi di demolizione dipendono sia se avviene a seguito di un nuovo acquisto - in questo caso si potrebbe beneficiare di offerte e incentivi auto per veicoli meno inquinanti da parte della concessionaria - oppure se avviene indipendentemente da un nuovo acquisto. In quest'ultimo caso i costi variano a seconda del centro di demolizione.

Centri di demolizione a Palermo

Questo elenco, fornito dall'Aci, è formato sulla base delle comunicazioni provenienti dagli operatori del settore (che ne hanno autorizzato la pubblicazione) e dagli enti competenti al rilascio di autorizzazioni all'attività di demolizione (Regioni, Province, Comuni). Gli impianti autorizzati non presenti nell'elenco, ove fossero interessati alla pubblicazione, possono recarsi presso l'Ufficio Aci di via delle Alpi 6 a Palermo e compilare il modulo per il consenso alla pubblicazione dei dati.

Casesa Lorenzo

Viale Regione Siciliana Sud Est 7631

091.6304747

casesalorenzo@libero.it

F.lli Montalto

Viale Regione Siciliana 1821 Sud Est

091.6303346

info@autodemolitori.it

Ditta Nova Recicling Metalli - Zona Industriale 3

Via Vittorio Ducrot 2

novareciclingmetallisrl@gmail.com

Vallecchia Michele

Via Messina Montagne 1

091.6146366

michelevallecchia19@libero.it

Ditta Il Giaguaro di Trippodo Rosalia

Corso dei Mille 1425 /D

091.7790179

ilgiaguaro@email.it

Autodemolizione La Rosa

Viale Regione Siciliana Sud Est 7071

091.6304769

girolamo.larosa@virgilio.it

B&B di Barra Antonino & C.

Via Salerno 44

091.229996

autodemolizionebarra@libero.it

Marino

Viale Michelangelo 501

091.6851025

marinosrl.k@libero.it

Autoecofil di Filizzola Lorenzo

Viale Regione Siciliana Sud Est 3170

091.6481980

autoecofil@virgilio.it

Ditta Vella Multiservice

Viale Michelangelo 515 -537

091.229113

vellademolizioni@gmail.com

Ditta Casesa Giuseppe

Via Comandante Simone Guli 82

091.362806

casesagiuseppe@libero.it

Montalto Marcello

Via Belmonte Chiavelli 31 E

091.6475219

demolizionemarcello@libero.it

Autodemolizione Aquila di Pirrello Provvidenza

Viale Regione Siciliana 7079

091.6305136

aquila-demolizione@libero.it

Palermo Star

Via Messina Montagne 13 B

091.6142670

palermostar@libero.it

Sicildemolizione

Via Patti 111b

091.6712218

sicildemolizione@libero.it

Ditta F.A.L.C.O.

Viale Regione Siciliana Sud Est 8161

falcoecologic@yahoo.it

Dove rottamare un'auto in provincia

D’Alia Salvatore

Via Arc.Te Salvatore Grillo ad Altavilla Milicia

daliaautodemolizioni@libero.it

Costanza

C.Da Caracoli S.S 113 Km 217,500 a Termini Imerese

091.8113575

autodemolizionicostanza@live.it

Il Levriero

Zona Industriale a Termini Imerese

091.8139627

illevrierosrl@cgn.legalmail.it

3s di Sanfilippo Francesco

Via Delle Industrie a Isola Delle Femmine

091.8696606

3s@libero.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Eurometal

Fondo Vitale 1 a Villabate

091.7573642

eurometal.filippo@libero.it