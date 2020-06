Aliscafi e traghetti a Palermo: tutti gli orari

Da Palermo è possibile raggiungere in un paio d'ore alcuni dei più bei posti della Sicilia, le isole minori. Salendo a bordo di uno dei traghetti o degli aliscafi delle più importanti compagnie marittime è possibile conoscere Ustica o una delle Isole Eolie (a scelta tra Alicudi, Filicudi, Vulcano, Lipari, Salina, Panarea e Stromboli). Da Palermo non sono disponibili, invece, aliscafi diretti né per le Isole Egadi (Levanzo, Favignana e Marettimo) né per Pantelleria, né per le Isole Pelage (Lampedusa e Linosa). Per raggiungere queste isole (le ultime anche a bordo di un aereo) è necessario imbarcarsi da Trapani.

Cosa sapere su orari, bagagli, animali e bambini

Gli orari possono subire dei cambiamenti. Motivo per cui è bene fare riferimento, sempre, o agli opuscoli che distribuiscono le biglietterie al porto di Palermo oppure agli orari disponibili sui siti delle compagnie marittime. Ogni passeggero potrà portare con sé, gratuitamente un solo bagaglio, mentre i restanti bagagli saranno accettati dietro pagamento di un biglietto extra.

Si può viaggiare insieme al proprio animale domestico. Durante la traversata mentre i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, gli animali di piccola taglia dovranno viaggiare nell’apposito trasportino. I bambini fino a 3 anni invece viaggiano con regolare biglietto in totale gratuità senza però una poltrona assegnata, i bambini con meno di 12 anni dovranno essere accompagnati da un passeggero adulto.

In caso di mare mosso

In caso di mare molto mosso: prima di mettersi in viaggio conviene fare una telefonata alle compagnie di navigazione o alla biglietteria per conoscere eventuali variazioni e soppressioni. Di solito non è necessario prenotare o acquistare in anticipo il biglietto, perché può essere fatto anche la mattina stessa della partenza anche se, nei weekend festivi e nei mesi di luglio e agosto, è bene comprarlo in anticipo così da assicurarsi la partenza in caso di over booking.

Orari e costi

Per conoscere gli orari, i giorni di partenza e i costi è possibile visitare i siti delle compagnie marittime che collegano Palermo alle Isole Minori. Si tratta dei siti della Siremar Caronte & Tourist e della Liberty Lines.

Biglietterie

Per chi non volesse acquistare il biglietto online può sempre recarsi in una delle biglietterie all'interno del porto di Palermo.

Siremar - Caronte & Tourist Isole Minori

Indirizzo: Calata Marinai D'Italia, Palermo

Telefono: 090.5737

Liberty Lines

Indirizzo: Calata Marinai d'Italia, Palermo

Telefono: 091.324255