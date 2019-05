Modello 730 precompilato, come fare la dichiarazione dei redditi online

Dal 2 maggio è possibile accettare, integrare o modificare il proprio 730, già compilato dall’Agenzia delle Entrate, e trasmetterlo direttamente dal pc. Ok alle modifiche anche per il modello Redditi, che potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 30 settembre 2019. Sempre dal 10 maggio, sarà inoltre possibile utilizzare la funzionalità di compilazione semplificata per intervenire in modalità guidata su tutti i dati del quadro E, ad esempio per aggiungere un onere detraibile o deducibile che non compare tra quelli già inseriti o modificare gli importi delle spese sostenute.

A livello nazionale, sono 960 milioni i dati precaricati dal Fisco nelle dichiarazioni 2019 (in crescita del 3,8% rispetto allo scorso anno) e 1,2 milioni gli italiani che, dal 15 aprile, giorno in cui l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli in modalità di consultazione, hanno visualizzato la propria dichiarazione, per un totale di 1,7 milioni di accessi.

In supporto dei contribuenti palermitani saranno attivate presso gli sportelli in via Maggiore Toselli 132 postazioni riservate all’assistenza e all’informazione, oltre a una pagina dedicata sul sito regionale dell’Agenzia e agli spazi informativi nell’ambito di trasmissioni televisive su emittenti regionali e online. Sul canale YouTube dell’Agenzia, “Entrate in video”, è disponibile inoltre un nuovo tutorial che spiega tutti i passi da seguire per inviare la precompilata. Sempre a disposizione dei cittadini il sito "infoprecompilata"

È possibile accedere online alla propria precompilata tramite le credenziali Spid, (Sistema pubblico per l’identità digitale) o con quelle dei servizi telematici delle Entrate (Fisconline). La dichiarazione “si apre” anche con le credenziali rilasciate dall’Inps e tramite Carta nazionale dei servizi (Cns). Inoltre, resta la possibilità di rivolgersi a un Caf o delegare un professionista.