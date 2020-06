Spese veterinarie: come detrarle dalle tasse

Così come accade per le spese mediche che riguardano le persone, è possibile detrarre dalla propria dichiarazione dei redditi (Modello 730) le spese veterinarie per la cura degli animali domestici (detenuti legalmente).

Certificato di adozione dell'animale

Per poter dimostrare di essere proprietari occorre un documento specifico. Se per i cani è sufficiente dimostrare il possesso legale attraverso la documentazione rilasciata dall'Asp territoriale al momento dell'iscrizione dell'animale nell'apposita anagrafe (col relativo microchip), per gli altri animali è possibile solo portando:

il certificato di adozione dell'animale

la fattura di acquisto

una dichiarazione del proprietario che si impegna alla detenzione giuridica dell'animale

Visite, farmaci e interventi

L'importo massimo per il quale si ha diritto alla detrazione per visite, farmaci o interventi ad animali domestici è di € 387,34. Nella dichiarazione dei redditi le spese veterinarie sono detraibili fino al 19% per importi che superano i 129 €. La detrazione viene quindi calcolata sulla parte di importo che supera la quota di € 129,11. All'interno della dichiarazione devono essere indicate nel Quadro E, Rigo da E8 ad E10 del modello, ossia tra le "altre spese".

Documenti e autodichiarazione

I documenti relativi alle spese devono inoltre essere conservati, insieme all’autodichiarazione sul possesso di animali domestici. Sussiste quindi l'obbligo di tracciabilità: non deve essere effettuato alcun pagamento in contanti ma solamente tramite carta di credito, bancomat, assegno, bonifico.

Casi particolari

Esistono delle regole ad hoc nel caso di:

spesa inferiore a 129,11 €: non si ha diritto alla detrazione

spesa superiore a 129,11 € ma inferiore al limite di 387,34 €: la detrazione al 19% deve essere calcolata sulla quota eccedente la franchigia di 129,11 €

spesa che supera i 387,34 €: può essere richiesta la detrazione di circa 49 euro

Con la Legge di Bilancio 2020 l'importo massiamo per il quale si ha diritto alla detrazione dovrebbe essere portato ad € 500,00.