Modello unico 730: come si compila e dove si presenta

Come si compila il modello 730 per la dichiarazione dei redditi? Quali documenti servono? In questa guida tutte le informazioni necessarie.

Cosa è

Innanzitutto il modello 730 è la dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati. Si tratta di una dichiarazione semplificata che offre diversi vantaggi: il contribuente non deve eseguire calcoli, ottiene il rimborso direttamente in busta paga o rata di pensione e, se deve versare le imposte, gli importi gli vengono trattenuti in busta paga o nella pensione. È bene ricordare che nella propria area riservata dell'Agenzia delle Entrate è disponibile anche il 730 precompilato: per accedere è necessario essere in possesso della Carta nazionale dei servizi (Csm), delle credenziali Spid, Inps o di Fisconline/Entratel.

Quali documenti servono

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Documento d’identità in corso di validità

Tesserino Sanitario personale, del coniuge, e dei famigliari.

Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente ed eventuali dichiarazioni integrative comprensive di tuttii modelli di versamento (F24).

Dati del sostituto d’imposta che provvederà al conguaglio nel mese di luglio/agosto/settembre 2019

Quali certificati reddituali presentare

CU 2019 per lavoro dipendente, cassa edile, redditi assimilati al lavoro dipendente; utili e altri proventi, altri redditi di capitale, redditi assimilati al lavoro autonomo, redditi diversi (comprese le locazioni brevi) per la rivalutazione terreni (perizia di stima e F24 di versamento dell’imposta sostitutiva)

CU INPS (pensionati e altre indennità) e CU INAIL verranno prelevati dal Caaf con apposita delega

Certificazione del datore di lavoro per colf o badanti

Sentenza di separazione e bonifici per chi percepisce assegni periodici dall'ex coniuge

Certificazione dei redditi prodotti all'estero, dichiarazione dei redditi presentata nello Stato estero con relativi versamenti

Per i capitali detenuti in Stati Esteri, giacenza media e interessi maturati.

Per chi è intestatario di immobili:

Visure catastali aggiornate relative a terreni e fabbricati posseduti:

Per acquisti/vendite/eredità nel corso del 2018/2019, atti notarili/successioni/volture catastali

Contratti di locazione comprensivi degli estremi di registrazione per affitti percepiti nel 2018; per chi ha optato per lacedolare "secca", raccomandata all’affittuario, mod.Siria, mod. RLI

Redditi derivanti dalle locazioni brevi

Valore venale di aree edificabili al fine del calcolo Imu

Idonea documentazione relativa a immobili posseduti all’estero

Quali sono le spese detraibili o deducibili

Casa: contratto di locazione, per le persone che vivono in affitto;

Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, atto di acquisto, atto di mutuo;

Fatture pagate al notaio per l'atto di acquisto e la stipula del mutuo stesso;

Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acquisto della prima casa;

Tutta la documentazione per la detrazione per le ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici, concessioni, autorizzazioni, comunicazioni inizio lavoro, ricevuta della raccomandata per i lavori effettuati fino al 31 Dicembre 2010;

Tutta la documentazione per spese di risparmio energetico, fatture, bonifici e la ricevuta dell’invio della documentazione all’Enea;

Bonus mobili per immobili ristrutturati (le spese sostenute devono essere state effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019):

Documentazione che attesti l’avvio delle opere di ristrutturazione,fatture relative alle spese sostenute per l’arredo con l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti

Ricevute dei bonifici bancari o postali relativi al pagamento delle fatture, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente;

Spese per acquisto e posa in opera di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici a servizio di condomini o delle singole abitazioni;

Acquisto abitazione principale in leasing:

Contratto di leasing, certificazione rilasciata dalla società di leasing attestante ammontare dei canoni pagati.

Come incidono i figli

Ricevute o quietanze di versamento di contributi per iscrizione ragazzi ad attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina...)

Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti, attestato di frequenza al corso di laurea; Rette pagate per l'asilo nido

Spese di istruzione per la frequenza di: scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (tasse, contributi, mensa)

Corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri

Assicurazione e previdenza

Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione (vita, infortuni, rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a tutela delle persone con disabilità grave, rischio di eventi calamitosi su unità immobiliari ad uso abitativo)

Contributi versati per assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe)

Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi

Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare

Le spese mediche

Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche;

Scontrini della farmacia (ticket, farmaci da banco, medicinali, omeopatia);

Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi);

Documentazione attestante la marcatura CE per i dispositivi medici (inclusi occhiali da vista);

Ticket ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio;

Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri;

Ricevute per acquisto protesi sanitarie;

Ricevute per spese sanitarie sostenute all'estero;

Spese per soggetti con diagnosi di disturbo specifico apprendimento (DSA);

Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici);

Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli);

Documentazione comprovante il costo per la badante;

Spese veterinarie.

Dove e come si presenta

Il Modello 730 (con scadenza fissata solitamente entro il 30 settembre) può essere presentato in autonomia in un Centro di assistenza fiscale (Caf), oppure con la consulenza di un professionista abilitato come commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro (che si occupa di tutte le procedure necessarie). In alternativa può essere presentato direttamente al proprio sostituto d'imposta (il datore di lavoro o l'ente pensionistico), oppure all'Agenzia delle Entrate con il modello precompilato (disponibile già ai primi di maggio).