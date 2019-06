Maturità 2019, l'elenco delle commissioni d'esame dei licei scientifici di Palermo

Maturità. Ecco le commissioni d'esame di stato 2018-2019 di tutti i licei scientifici di Palermo.

Cannizzaro

In via Generale Arimondi 14: l'elenco completo della commissione d'esame delle sezioni A e C con a capo il presidente Anna Maria Farina; della commissione d'esame delle sezioni B e D con a capo il presidente Letizia Busalacchi; della commissione d'esame delle sezioni E e F con a capo il presidente Giuseppe Bolignari; della commissione d'esame delle sezioni G e P con a capo il presidente Marcello Casella; della commissione d'esame delle sezioni H e M con a capo il presidente Vincenza Mulè; della commissione d'esame delle sezioni I e L con a capo il presidente Roberto Rinciari.

Galilei

In via Danimarca 54: l'elenco completo della commissione d'esame delle sezioni A e B con a capo il presidente Biagio Martorana; della commissione d'esame delle sezioni C e D con a capo il presidente Giuseppe Peri; della commissione d'esame delle sezioni E e I con a capo il presidente Francesca Marzilla; della commissione d'esame delle sezioni F e G con a capo il presidente Daniela Fiocco; della commissione d'esame delle sezioni M e N con a capo il presidente Marisa Graziano; della commissione d'esame della sezione H con a capo il presidente Francesca Leone.

Benedetto Croce

In via Benfratelli 4: l'elenco completo della commissione d'esame delle sezioni A e F con a capo il presidente Vincenza Muratore; della commissione d'esame delle sezioni B e C con a capo il presidente Mario Veca; della commissione d'esame delle sezioni D e H con a capo il presidente Graziella Versace; della commissione d'esame delle sezioni E e I con a capo il presidente Salvatore Mantia; della commissione d'esame delle sezioni G e L con a capo il presidente Carmela Bonanno; della commissione d'esame delle sezioni N e O con a capo il presidente Rosaria Cicatello; della commissione d'esame della sezione M con a capo il presidente Francesco Coppola.

Albert Einstein

In via Antonio Vivaldi 60: l'elenco completo della commissione d'esame delle sezioni A e C- con a capo il presidente Patrizia Gasparro; della commissione d'esame delle sezioni B e D con a capo il presidente Francesco Cortimiglia; della commissione d'esame delle sezioni E e F con a capo il presidente Elvira Nocera; della commissione d'esame delle sezioni G e H con a capo il presidente Patrizia Faraci.

Ernesto Basile

In via San Ciro 23: l'elenco completo della commissione d'esame delle sezioni A e D con a capo il presidente Pietro Quartuccio; della commissione d'esame delle sezioni B e C con a capo il presidente Domenico Seidita.

Mario Rutelli

In piazzale Giangiacomo Ciaccio Montalto 3: l'elenco completo della commissione d'esame delle sezioni A e B con a capo il presidente Giuseppe Scaturro; della commissione d'esame della sezione C con a capo il presidente Maria Rosa La Barbera.

Don Bosco

In via Libertà 199: l'elenco completo della commissione d'esame delle sezioni A e B con a capo il presidente Salvatore Randazzo.

Gonzaga

In via Piersanti Mattarella 38: l'elenco completo della commissione d'esame della sezione A con a capo il presidente Cosimo Macaluso.

Antonio Di Rudinì

In via Filippo Parlatore 22: l'elenco completo della commissione d'esame delle sezioni A e B con a capo il presidente Angela Daniela Sortino.

Platone

In via Salvatore Bono 31: l'elenco completo della commissione d'esame delle sezioni A e B con a capo il presidente Mario Giacomo Richiusa.

Seneca

In viale Regione Siciliana 3414: l'elenco completo della commissione d'esame delle sezioni A con a capo il presidente Anna Maria Taddeo.

Miliziano

In viale Altofonte 77: l'elenco completo della commissione d'esame delle sezioni A con a capo il presidente Francesco Mazzola.