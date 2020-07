Scuolabus comunale: come fare domanda a Palermo

L’amministrazione comunale, attraverso l’Unità Organizzativa Forniture beni e servizi del Servizio Attività Rivolte alle Scuole dell’Obbligo, si occupa anche di fornire agli alunni anche servizi complementari come per esempio il trasporto attraverso lo scuolabus.

Gli scuolabus

Grazie all’accordo tra il Comune e l’Amat, l’azienda di trasporti ha messo a disposizione una flotta di 13 scuolabus con posti a sedere per gli alunni residenti in zone o frazioni della città insufficientemente servite da mezzi di trasporto pubblico, per assicurare gli spostamenti degli stessi dalle loro abitazioni alle sedi scolastiche.

I mezzi, che possono ospitare a bordo da 32 a 45 tra bambini e ragazzi, sono impiegati anche per accompagnare gli studenti durante le numerose attività educative e didattiche organizzate dalle scuole. Ogni scuolabus è dotato di una motorizzazione ecologica Euro 6 a gasolio oltre ad impianti di videosorveglianza e climatizzazione in tutto il veicolo.

A chi è rivolto il servizio

Il servizio è rivolto alle Istituzioni Scolastiche per garantire il diritto allo studio, allo sport, alle visite didattiche e culturali ed è garantito annualmente, in base alla disponibilità di bilancio, su richiesta avanzata dalle scuole per le esigenze sopra descritte.

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata ogni anno attraverso il servizio Portale Scuola del Comune di Palermo.