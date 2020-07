Mensa scolastica: come fare richiesta al Comune di Palermo

Il servizio di mensa scolastica è uno dei fiori all’occhiello tra quelli messi a disposizione dall’Assessorato Comunale alla Scuola, Lavoro, Politiche Giovanili e Salute del Comune di Palermo. Ciò è essenzialmente dovuto all’alta qualità dei pasti serviti ma anche alla cura dei dettagli, che permette di offrire un servizio completo, accurato e a costo contenuto.

I più piccoli prima di tutto

Tutti i pasti serviti negli asili nido comunali vengono preparati all’interno delle scuole stesse. Le tabelle dietetiche e i menù adottati sono stati approvati dalla Sezione di Igiene del Dipartimento di Igiene e Microbiologia “G. D’Alessandro” di Palermo.

Le attuali tabelle e menù tengono conto sia delle raccomandazioni scientifiche in campo pediatrico e nutrizionale fornite dal modello Larn (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia elaborata dalla Sinu - Società Italiana di Nutrizione Umana e pubblicata nella versione definitiva nel 2014) sia dell’esperienza quotidiana maturata negli asili, legata anche alle tradizioni locali.

Per i bambini al di sotto del primo anno di vita sono state formulate una tabella dietetica e un esempio di menù, seguendo le indicazioni del pediatra

Per i bambini della fascia di età 1-3 anni sono state date le stesse indicazioni considerando che, nella realtà del nido, è preferibile che i bambini consumino le stesse preparazioni, puntando più alla qualità del pasto che non al numero dei piatti

Un menu ispirato alla dieta mediterranea

Il menù proposto come esempio, differenziato per stagioni, è ispirato al modello mediterraneo, secondo cui sono privilegiati alimenti di origine vegetale (cereali, legumi, frutta e verdura), integrati da alimenti di origine animale (carne, pesce, uova e formaggi). Per coprire i fabbisogni del bambino relativamente a tutti i nutrienti, con particolare riferimento ad alcuni macroelementi (calcio, ferro), viene adottata una rotazione settimanale delle varie pietanze. Negli asili è possibile fornire menù diversificati per i bambini affetti da malattie acute o croniche e rispettosi delle differenze religiose.

Alimentazione di qualità per le scuole statali palermitane

I pasti serviti all’interno delle scuole statali sono invece preparati e portati quotidianamente dalla società Cot Ristorazione che garantisce un servizio di qualità certificata e grande professionalità, avvalorate dall’esperienza pluriennale. La cura nella scelta delle materie prime, come quella nella preparazione dei piatti, consentono di servire ogni giorno nelle scuole di Palermo un’ampia varietà di pasti buoni, nutrienti e sani.

I pasti somministrati nelle mense palermitane vengono preparati tutti con prodotti biologici. Agli ingredienti di base previsti nell’ultimo capitolato di gara sono stati aggiunti in sede di offerta tecnica dalla Ditta Cot ulteriori prodotti, ampliando in tal modo la gamma dei prodotti biologici certificati.

La società cooperativa Cot Ristorazione

La Cot è un’azienda con oltre 25 anni di esperienza nel settore della ristorazione collettiva. Dal 2010 si occupa della distribuzione dei pasti per il servizio di refezione scolastica del Comune di Palermo. Conta oltre 700 dipendenti e gestisce la ristorazione ospedaliera e universitaria in numerose strutture pubbliche e private, distribuendo 19.500 pasti al giorno.

Cibo buono e un occhio all'ambiente

Un altro aspetto che ci sta molto a cuore è quello della sostenibilità ambientale, perché da esso dipende il futuro nostro e del nostro pianeta. Per questo motivo il servizio di refezione scolastica punta a limitare quanto più possibile la produzione degli scarti con particolare attenzione all’abbattimento del rifiuto indifferenziato. Nell’ultima gara è stato modificato il sistema di confezionamento dei pasti, eliminando i contenitori monoporzione e prevedendo quelli multiporzione, evitando così il confezionamento dei pasti in materiale plastico. Inoltre, le pietanze sono servite sempre in piatti biodegradabili, così come le posate e i bicchieri utilizzati.

Come presentare la domanda

La domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica va presentata ogni anno attraverso il Portale Scuola del Comune di Palermo raggiungibile a questo link.