Come fare domanda per le borse di studio dell'Università di Palermo

Ogni anno accademico, l’Università di Palermo di concerto con l'Ersu definisce le procedure concorsuali volte all'attribuzione di borse di studio. Nel mese di luglio (generalmente) viene pubblicato il bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario.

Cosa è la borsa di studio

La borsa di studio è un contributo economico, attribuito per concorso, erogato dall’Ersu Palermo per sostenere ed agevolare le studentesse e gli studenti universitari nel loro percorso di studi. In base alle risorse finanziarie assegnate e disponibili, l’Ente riserva un numero limitato di borse di studio messe a concorso. Le borse di studio sono riservate:

a persone con disabilità in condizioni di gravità o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%

a soggetti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri

a rifugiati politici aventi diritto alla protezione internazionale

a soggetti orfani di vittime del lavoro

a soggetti stranieri figli/figlie di emigrati siciliani all’estero

a soggetti orfani di vittime per motivi di mafia

a soggetti vittime dell’usura e/o figli/figlie di vittime dell’usura

a soggetti residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana

a soggetti orfani o privi di responsabilità genitoriale che dimostrano di essere stati ospiti in una struttura di accoglienza, pubblica o privata

Il bando di concorso

Il bando di concorso per l’attribuzione di borse, altri contributi e servizi, per diritto allo studio universitario definisce, per ogni anno accademico, le procedure concorsuali (la distribuzione delle borse di studio messe a concorso in base alle risorse finanziarie assegnate e disponibili; la percentuale di borse di studio da riservare sulla base delle risorse finanziarie assegnate e disponibili; i requisiti, le modalità e i termini per presentare la richiesta di borsa di studio/borsa di studio riservata; le procedure per la formazione e la pubblicazione delle graduatorie; i criteri di assegnazione, gli importi e le modalità di pagamento; i motivi di esclusione, di decadenza dei benefici ed altro).

Come richiedere la borsa di studio

Per richiedere la borsa di studio o la borsa di studio riservata è necessario: