Residenze universitarie a Palermo: indirizzi e numeri utili

L'Università di Palermo offre ai propri studenti fuori sede un nuovo servizio totalmente gratuito per la ricerca e la selezione di idonee soluzioni abitative messe a disposizione dai privati.

CasaUnipa

Tutte le proposte abitative, preventivamente visitate e selezionate dal personale CasaUnipa, sono visionabili nelle apposite bacheche all’interno delle diverse sedi dell’Università. Il personale di CasaUnipa è a disposizione degli interessati ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18, presso lo sportello attivo nell'edificio 3, alla Segreteria studenti di viale delle Scienze. Allo studente viene anche assicurato il tutoraggio, da parte di CasaUnipa, dalla scelta dell’immobile fino alla definizione del regolare contratto di locazione nonché il supporto in tutte le fasi della locazione.

Ersu

Il servizio abitativo erogato dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo è un servizio, attribuito per concorso, per sostenere ed agevolare gli studenti universitari nel loro percorso di studi. L’Ente offre la possibilità a tutti i partecipanti al bando di concorso “fuori sede” di richiedere l’assegnazione del posto letto presso una delle residenze universitarie gestite dall’Ersu Palermo.

Camplus

Il Ceur (Centro Europeo Università e Ricerca) gestisce la rete di residenze universitarie d’eccellenza Camplus, legalmente riconosciute dal Miur e convenzionate con l’Inps.

Arces

Arces è un collegio universitario legalmente riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca. I collegi universitari offrono servizi di vitto e alloggio ma si distinguono soprattutto per il loro progetto educativo che prevede momenti di formazione ad integrazione e supporto dello studio universitario. Il tutto in strutture di alto livello qualitativo, che garantiscono ai giovani residenti eccellenti condizioni di vita e spazi funzionali dedicati allo studio, al tempo libero e agli interessi personali. Si tratta di istituzioni di natura giuridica privata alle quali lo Stato riconosce, a seguito di un giudizio di accertamento della idoneità specifica, lo svolgimento di una funzione di interesse pubblico nel settore del diritto allo studio.

Contatti utili

Mail: servizioalloggi@unipa.it

Telefono: 091.23890905

Fax: 091.23860899

Cellulare: 334.6222498 o 366.4263509

Indirizzi utili

E.R.S.U. di Palermo

Viale delle Scienze, 1

Telefono: 091.6541111

Residenza Universitaria Rume

Largo J. Escrivà, 1

Telefono: 091.6822710

Ersu di Palermo - Residenza Universitaria "Casa del Goliardo"

Vicolo dei Sant'Uffizio ai Tribunali, 13

Telefono: 091.6096000

Ersu di Palermo - Residenza Universitaria " SS. Nunziata”

Piazza Casa Professa

Telefono: 091.581261

Camplus Palermo

via dei Benedettini, 5

Telefono: 091.7789180

Segesta residenza universitaria maschile

Via Gaetano Daita, 11

Telefono: 091.323552

Residenza universitaria Case studenti Palermo

Via Umberto Solarino, 24

Telefono: 360.867621

Hotel Patria Residenza Universitaria Ersu

Via Alloro, 106

Telefono: 091.6541111

Casa Biscottari

Via dei Biscottari, 12

Telefono: 091.6548106

Ersu di Palermo - Residenza Universitaria "San Saverio"

Via Giovanni di Cristina, 7

Telefono: 091.6547099

Ersu di Palermo - Residenza Universitaria "Schiavuzzo”

Via Schiavuzzo, 24

Telefono: 091.6161972

Opera Universitaria

Via Giovanni di Cristina, 11

Telefono: 091.6547111