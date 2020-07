Come richiedere la 104 a Palermo

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (conosciuta ai più come Legge 104) è una legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili che tutela i diritti delle persone con disabilità.

Chi ha diritto

La persona che presenta menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che ha difficoltà di apprendimento, di relazione, difficoltà a svolgere attività lavorativa e tali da determinare situazioni di svantaggio sociale, può avere riconosciuta la condizione di portatore di handicap allo scopo di ottenere i benefici sanitari e sociali previsti dalla legge.

Stato di invalidità civile

A partire dal Primo gennaio 2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'Inps esclusivamente per via telematica.

Come presentare la domanda

Il cittadino si reca dal medico certificatore. La "certificazione medica" può essere compilata dal medico solo online, sul sito internet dell'Inps. Il medico, dopo l'invio telematico del certificato, consegna al cittadino la stampa firmata, che dovrà essere esibita all'atto della visita, e la ricevuta di trasmissione con il numero di certificato. L'elenco dei medici certificatori accreditati, in possesso di pin è pubblicato sul sito internet.

Il cittadino, in possesso del pin, compila la "domanda" esclusivamente online collegandosi sul sito internet dell'Inps e abbina il numero di certificato indicato sulla ricevuta di trasmissione rilasciata dal medico certificatore entro il termine massimo di trenta giorni. La domanda e il certificato abbinato sono trasmessi all'Inps telematicamente. L'avvenuta ricezione della domanda è attestata dalla ricevuta rilasciata dalla stessa procedura. L'Inps trasmette telematicamente la domanda alla Asp. La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati, le Associazioni di categoria o gli altri soggetti abilitati.

A chi rivolgersi a Palermo

Notizie circa specifiche pratiche di invalidità o Legge.104 possono essere richieste di persona, o per delega, esclusivamente presso la Segreteria di Coordinamento delle Commissioni Mediche. Ricevimento: via Mariano Stabile 261

martedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 17.00

venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30

L'utenza potrà rivolgersi per informazioni di carattere generale ai seguenti numeri telefonici attivi tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00:

telefono: 091.7036614

telefono: 091.7037012

Periodo Covid

Sono sospese tutte le visite presso le sedi dell'Asp per l'accertamento delle condizioni di invalido civile, cieco civile, sordomuto, portatore di handicap e disabile ai fine dell'inserimento lavorativo, nonché quelle della Commissione Medico Locale (patenti speciali). Saranno invece garantite le visite di invalidità richieste da pazienti oncologici ed anziani (over 75) che verranno assicurate a domicilio. L'Asp garantirà anche tutte le visite domiciliari di invalidità, già, programmate.