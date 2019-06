Pronto soccorso pediatrico, guida alle strutture d'emergenza per bambini a Palermo

Chi ha un bambino lo sa. Il pericolo è sempre dietro l'angolo e farsi male per loro può essere davvero un attimo. Ecco perché i genitori devono poter contare non solo sul proprio pediatra ma anche su strutture valide.

Cosa è il pronto soccorso pediatrico

Si tratta di una struttura ospedaliera o clinica che garantisce esclusivamente il trattamento specializzato delle emergenze, delle urgenze e di tutte quelle condizioni patologiche che richiedono una risposta rapida, a volte immediata, come possono essere gli interventi diagnostici, terapeutici o addirittura chirurgici.

Quando andare al Pronto Soccorso

Ogni volta che compaiono sintomi, di solito in maniera repentina, che modificano la sensazione “di stare bene” e che riguardano lo stato di coscienza, l’equilibrio psichico, la funzione motoria o la sensibilità, la respirazione, la capacità di compiere degli sforzi, la normale funzione intestinale o urinaria, e ogni qual volta compaia un dolore mediamente intenso a livello di torace, addome, cranio e quando si è subito un trauma in grado di provocare lesioni. E' bene dunque non intasare i pronto soccorso e raggiungerlo solo in caso di problemi acuti urgenti e non risolvibili dal medico di famiglia, dal pediatra o dai medici di continuità assistenziale (ex guardia medica).

Dove recarsi a Palermo

Ambulatorio Pediatrico Centro Salus Palermo, via Pacinotti 18 a Palermo

Ospedale Dei Bambini G. Di Cristina, via dei Benedettini 1 a Palermo

Pronto soccorso pediatrico Cervello, via Trabucco 109 a Palermo

Corsi di pronto soccorso pediatrici

Attraverso il percorso formativo gratuito Safe For Life "Bimbi sicuri", progetto che prevede la formazione e l'informazione sulle tematiche di prevenzione pediatrica quali sicurezza a nanna, con la divulgazione delle regole per diminuire i rischi di Sids, sicurezza in casa, sicurezza in auto, sicurezza in acqua, sicurezza a tavola con nozioni su come somministrare i cibi ai bambini, e prove pratiche con utilizzo di manichini trainer sulle manovre di disostruzione ca corpo estraneo in età pediatrica.