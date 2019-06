Pallacanestro, sport per muscoli e cervello: quali sono le scuole di basket a Palermo

Basket o pallacanestro è uno sport che, insieme a calcio, nuoto e pallavolo, ha conquistato Palermo, complice anche l'essere una delle attività sportive preferite dai bambini. Se guardiamo al numero dei tesserati, è il terzo sport nazionale in Italia. Anche i bambini possono approcciare questo sport, anche se nel caso in cui siano loro a praticare questo sport (dai 6 agli 11 anni) sarebbe più pertinente parlare di minibasket.

Per segnalare una palestra o una scuola di basket a Palermo scrivi una mail a: redazione@palermotoday.it

Le categorie nel basket

La Federazione Italiana di Pallacanestro prevede diverse categorie

Pulcini: da 5 a 6 anni

Scoiattoli: da 7 a 8 anni

Aquilotti: da 9 a 10 anni (a seconda dei casi sono ammessi anche bambini di 8 anni)

Esordienti M: 11 anni (a seconda dei casi sono ammessi anche bambini di 10 anni)

Per quanto riguarda le bambine ci sono anche le categorie specifiche ma fino a 12 anni sono in genere tutti insieme. Il basket è uno sport molto vivace e di squadra dunque ottimo per favorire la socializzazione, l’integrazione nel gruppo, la solidarietà e lo spirito di squadra).

Perché scegliere la pallacanestro

Gli allenamenti di pallacanestro sono ottimi per allenare i riflessi e la destrezza; un allenamento costante in questa disciplina permetterà di migliorare molto diverse caratteristiche di tipo fisico, in primis, l’agilità, l’elevazione, la velocità, la coordinazione e anche la potenza; il basket favorisce anche la visione laterale e l’allungamento della colonna vertebrale. Noi riportiamo alcune società in elenco ma qui un link per fare una ricerca per trovare la sociatà più vicina al vostro domicilio: ricerca società basket.

Scuole di basket a Palermo