Ragazze pon pon, delle vere atlete ancora nell'ombra: dove fare cheerleading a Palermo

Uno sport che combina coreografie composte da elementi di ginnastica, danza e acrobazia, per concorrere a gare specifiche e per incoraggiare le squadre sul campo di gioco durante le partite. Ecco spiegato in poche parole il cheerleading, l'attività sportiva non solo altamente formativa ma che punta tutto sulla squadra e non sul singolo.

Negli Stati Uniti d'America è tra gli sport più praticati, in Italia non è ancora conosciuto anche se a poco a poco inizia a fare i primi passi. A Palermo però già alcuni centri hanno scelto e puntato sulla disciplina che necessita di una buona preparazione e tanto allenamento per eseguire la tecnica specifica in piena sicurezza.

Dove fare cheerleading a Palermo

Asd Polisportiva Bonagia, via del Visone 1 a Palermo

Athena Club, via Giuseppe Fava 3 a Palermo

Body Studio Galilei, via Giovanni Paisiello 56 a Palermo