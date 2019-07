Amore e capoeira anche a Palermo, dove praticare lo sport a metà tra danza e gioco

Una lotta di liberazione dissimulata nella danza, in un gioco di arguzia. E' la capoeira, l'arte marziale che con ogni probabilità affonda le sue origini nelle tecniche di lotta tribali dell'Africa centro-occidentale sviluppandosi in Brasile durante l'epoca coloniale, quando vi vennero deportati gli schiavi africani.

Elemento comune a qualsiasi stile di capoeira è la musica. Il ritmo del berimbau (lo strumento simbolo della capoeira) scandisce ogni fase del gioco nella roda (il cerchio di persone che si forma attorno ai due capoeiristi che stanno giocando). Anche Palermo ne ha subito il fascino e sono molti i centri dove è possibile fare un corso.

Dove fare capoeira a Palermo

Accademia Zumbi, al centro Oxygen del Kalta in via Beato Angelico a Palermo

Kilroy Team, via Placido Mandanici 8 a Palermo

Omnia Fitness, via Leopardi 96 a Palermo

Percorsi Naturali, via San Lorenzo 40 a Palermo

Piccola Accademia dei Talenti, via Giuseppe Paratore 17/19 a Palermo

Ultreia Fitness, viale delle Alpi 50 a Palermo