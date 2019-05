Judo, karate e anche taekwondo: le palestre dove fare arti marziali a Palermo

Judo, karate, ju-jitsu, taekwondo e shinkido. Le arti marziali sono un toccasana non solo per la muscolatura ma anche per la psiche dei ragazzi. I muscoli saranno elastici, scattanti, forti, mentre le articolazioni diverranno più flessibili. E come non menzionare la mente? Le palestre sono vere e proprie scuole formative. Lì i bambini imparano non a colpire l'avversario, ma affinare le tecniche di lotta senza perdere di vista l'obiettivo.

Per segnalare una palestra o un centro di arti marziali scrivi una mail a: redazione@palermotoday.it

Dove fare arti marziali a Palermo