A cena fuori con tutta la famiglia, quali sono le pizzerie e i ristoranti bimbo-friendly a Palermo

Quando la famiglia cresce andare al ristorante può trasformarsi in un’esperienza mistica. I bambini seduti a tavola si annoiano, se sono in compagnia vogliono correre, divertirsi e giocare. Ecco perché è bene che i genitori che vogliono andare a mangiare fuori con i propri bimbi sappiano quali sono i locali bimbo-friendly a Palermo e non solo nei menu.

Pizzerie e ristoranti bimbo friendly a Palermo

Aqa Club, via Messina Marine 118 a Palermo

Cambuca - agriturismo e fattoria didattica, contrada Cambuca a Monreale

Gabibbo, via Oreto 351 a Palermo

Il Giardino delle Delizie, via San Lorenzo 180 a Palermo

La Braciera a Villa Lampedusa, via dei Quartieri 104

Liebe, via Paolo Borsellino a Carini

Palab, piazzetta del Fondaco a Palermo

Pizzeria Al Saraceno, via Libertà 128/A a Isola delle Femmine

Pizzeria Pulcinella, via Michelangelo Falvetto 11/17

Trattoria ai Cascinari, via d'Ossuna 43/45 a Palermo

Villa Ermes, largo Salvatore Raiti 1 a Palermo

Villa Esperia, viale Margherita di Savoia 53 a Palermo