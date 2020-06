Come scegliere o cambiare il medico di base o il pediatra a Palermo

L'articolo 32 della Costituzione riconosce il diritto alla tutela della salute. Ogni cittadino ha il diritto di essere assistito da un medico scelto sulla base di un rapporto di fiducia. Per i cittadini di età fino a 14 anni l'assistenza viene erogata dal pediatra.

Come scegliere il medico di base

Il medico medicina generale (medico di base) e il pediatra di libera scelta sono professionisti che hanno un rapporto di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale in base al quale assumono l'impegno a prestare la propria attività nei confronti degli assistiti presi in carico.

La scelta del medico di base o del pediatra viene liberamente effettuata recandosi presso gli Uffici Anagrafe degli assistiti del Distretto di residenza. Per i residenti nella città di Palermo è possibile recarsi indifferentemente in uno dei quattro uffici indicati. E' possibile, nella maggior parte dei casi, cambiare il medico online collegandosi al sito dell'Asp, previa registrazione. Con la stessa modalità può essere effettuata la sola revoca per chi è momentaneamente domiciliato altrove.

Quali sono i documenti necessari

Documenti necessari per effettuare la scelta o revoca del medico di base o del pediatra:

Autocertificazione di residenza e stato di famiglia

Documento di riconoscimento

Codice fiscale

Libretto sanitario (in assenza autocertificazione secondo il caso)

Modello autocertificazione con delega eventuale per la scelta o revoca (da utilizzare anche per la scelta temporanea fuori dal proprio ambito di residenza)

Modello per il mantenimento del Pediatra oltre i 14 anni (fino al compimento del 16° anno)

Modello per il mantenimento del proprio Medico nel precedente Comune di residenza nello stesso ambito Provinciale (la scelta di un medico o pediatra di base al di fuori del proprio ambito di residenza anagrafica non è di norma possibile e viene concessa solo a determinate condizioni previste dalla norma e per periodi limitati, previa valutazione del singolo caso da parte di una apposita commissione).

Sedi anagrafe assistiti a Palermo e in provincia

A Palermo sono quattro e si trovano in:

Via Papa Sergio I (c/o ex P.O. Enrico Albanese): telefono 091.7032349 o 091.7032382; email anagrafe.ptaalbanese@asppalermo.org

Via G. La Loggia, 5: telefono 091.7033262 o 091.7033276; email anagrafe.ptabiondo@asppalermo.org

Via Turrisi Colonna, 43: telefono 091.7032136 o 091.7032126; email anagrafe.pacentro@asppalermo.org

Via Giorgio Arcoleo, 25: telefono 091.7037378 o 091.7037386; email ptaguadagna@asppalermo.org

Le sedi in provincia invece si trovano a:

Cefalù Distretto 33 c.da Pietra Pollastra: telefono 0921 .920203

Carini Distretto 34 Corso Italia, 151: telefono 091.8620250

Petralia Sottana Distretto 35 Contrada Sant'Elia: telefono 0921.682215

Misilmeri Distretto 36 corso G.Scarpello, 53: telefono 091.8710261

Temini Imerese Distretto 37 via Ospedale Civico, 10: telefono 091.8153126

Lercara Friddi Distretto 38 via F. Cali: telefono 091.8256219

Bagheria Distretto 39 via B.Mattarella, 166: telefono 091.991208

Corleone Distretto 40 via Don G. Colletto: telefono 091.8450650

Partinico Distretto 41 via Siracusa, 20: telefono 091.8911414

Presso tali uffici sono esposti gli elenchi dei medici convenzionati, con ambulatorio nei Comuni del Distretto, fra cui può essere fatta la scelta. Tale scelta, una volta compiuta, ha validità di un anno ed è tacitamente rinnovata. Se viene meno il rapporto di fiducia fra medico e assistito, quest'ultimo può cambiare il medico di base o pediatra in qualunque momento, trascorsi almeno 30 giorni dalla scelta; analoga facoltà è data al medico o al pediatra che può ricusare l'assistito il quale ha 15 giorni di tempo per procedere ad altra scelta.

Lo studio convenzionato

Viene prestata presso l'ambulatorio di medicina generale o del pediatra convenzionato. Lo studio deve restare aperto al pubblico per cinque giorni la settimana con un orario stabilito dal professionista esposto all'ingresso. Il medico ha diritto ad assentarsi, ma deve sempre garantire l'apertura dello studio affidandolo ad un sostituto.

Quali sono le prestazioni gratuite

Il medico deve garantire in forma gratuita ai propri assistiti:

visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico e terapeutico nell'orario coperto dalla convenzione

certificati per incapacità temporanea al lavoro, previsti dalla legge per i lavoratori dipendenti

certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione ad asili nido, scuola materna, dell'obbligo e scuola superiore

certificazione di idoneità sportiva non agonistica nell'ambito delle attività parascolastiche, con validità per l'intero anno scolastico - si precisa che i normali esercizi ginnici scolastici costituiscono materia di insegnamento e pertanto non sono soggetti ad accertamento preventivo di idoneità fisica - in casi particolari è invece possibile ottenere una certificazione per l'ventuale esonero

prescrizione di cure termali (su ricettario regionale)

richieste di visite ed esami specialistici

tenuta della scheda sanitaria individuale

accesso negli ambienti di ricovero in fase di accettazione, degenza e dimissioni dei propri assistiti

Le prestazioni a pagamento

Sono, invece, a pagamento i seguenti certificati:

di buona salute

ad uso assicurativo

di idoneità sportiva non agonistica (per uso privato - non scolastico)

di guarigione per gli addetti alle industrie alimentari

anamnestico per porto d'armi o per la patente di guida

per richiesta di invalidità

Visite domiciliari

L'assistenza da parte del medico è assicurata anche al domicilio dell'assistito quando questi, a causa delle sue condizioni di salute e su valutazione del medico stesso, è impossibilitato a recarsi presso lo studio del professionista. In tali casi le visite domiciliari vanno richieste al proprio medico, di norma, entro le ore 10 e vanno eseguite in giornata¸ se l'assistito le richiede oltre orario predetto possono essere espletate entro le ore 12 del giorno successivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Visite occasionali

Il professionista garantisce anche l'assistenza medico-generica e pediatrica di base ai cittadini momentaneamente presenti nel territorio di un'Azienda Usl diversa da quella di residenza. In tali casi l'assistito che si rivolge ad un medico è tenuto al pagamento di un onorario stabilito nella misura minima da apposite tariffe (previste dagli accordi collettivi per la medicina generale e pediatrica) pari a: