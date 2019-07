Guida al bonus bebè, mille euro alle famiglie che hanno avuto un figlio nel 2019

Bonus di 1.000 euro a chi mette al mondo un figlio o a chi ne adotta uno. Il bonus bebè fa riferimento alla nascita o all'adozione di un bambino nato nel 2019. A partire dal 24 giugno infatti è possibile presentare l'istanza per la concessione dell'incentivo.

Requisiti per il bonus

L'istanza può essere presentata da un genitore o da un soggetto esercente la potestà parentale in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di persone migranti, titolarità di permesso di soggiorno Residenza nel Comune di Palermo al momento del parto o dell'adozione Nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana Indicatore I.S.E.E. del nucleo familiaredel richiedente non superiore a 3.000 euro

Dove presentare l'istanza

L'istanza, redatta sul modulo idoneo scaricabile dal sito del Settore Servizi Socio Assistenziali o disponibile presso gli Uffici di cittadinanza, andrà presentata presso le sedi delle circoscrizioni di Palermo di appartenenza.

I circoscrizione: piazza Giulio Cesare 53 (piano terzo)

II circoscrizione: via San Ciro 15

III circoscrizione: via La Colla 48-52

IV circoscrizione: viale Regione Siciliana Nord Ovest 95

V circoscrizione: via Adua 22

VI circoscrizione: via Monte San Calogero 28

VII circoscrizione: via Duse 31

VIII circoscrizione: via Fileti 19

Che documenti servono

L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti (non saranno accettate domande incomplete nella compilazione e/o negli allegati):

Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità

Attestato I.S.E.E. anno 2019 rilasciato dagli uffici abilitati

Le persone migranti dovranno allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità

Copia dell'eventuale provvedimento di adozione datata 2019

Codice Iban

Termini e scadenze

Le domande vanno presentate secondo le seguenti scadenze:

Per nati o adottati dall'1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 il termine ultimo di presentazione dell'istanze è il 26 luglio 2019

Per nati o adottati dall'1 luglio 2019 al 30 settembre 2019 il termine ultimo di presentazione dell'istanze è l'11 ottobre 2019

Per nati o adottati dall'1 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 il termine ultimo di presentazione dell'istanze è il 10 gennaio 2020

Criteri di valutazione

Per la redazione delle graduatorie saranno adottati come criteri: